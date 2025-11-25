Piața auto din România, printre cele mai slabe evoluții din Europa în 2025 / Programul RABLA neatractiv pentru clienți și situația economică locală, printre motive

România se află, în continuare, printre puținele state cu scăderi în zona de înmatriculări de mașini noi. Prin comparație, țări precum Bulgaria, Croația sau Ungaria observă creșteri în vânzările de autoturisme noi, potrivit unui raport al Asociației Constructorilor Europeni de Automobile (ACEA) citat de Economica.net.

România, scădere de 4,3% față de anul trecut

Potrivit raportului, în luna octombrie piața auto din România s-a majorat cu 11,1% până la 12.839 de unități. Din nefericire, această creștere nu a reușit decât să estompeze parțial declinul din întregul an. În perioada ianuarie-octombrie 2025, în România au fot înmatriculate doar 121.609 autoturisme noi, rezultat corespunzător unei scăderi cu 4,3% față de perioada similară din 2024 (127.061 unități).

Programul RABLA modificat în defavoarea clienților, dar și situația economică a țării care a impus potențialilor cumpărători un comportament de achiziție mult mai cumpătat, pot fi atribuite unei scăderi. Astfel, performanța României nu este sub cea a statelor vecine, ci una dintre cele mai slabe de pe continent.

În comparație, înmatriculările de mașini noi au crescut în Bulgaria (+13,5%), Croația (+8,2%), Ungaria (+7,7%) și Polonia (+7,6%). Din zona Europei Centrale și de Est, doar în Slovacia (-1,2%) și Estonia au fost înregistrate scăderi ale înmatriculărilor de mașini noi.

Românii încă sunt sceptici la mașinile electrice

Dacă ne comparăm cu media Europeană a ritmului de creștere, de 1,9%, este limpede că piața auto din România trece printr-o perioadă nefastă. Ba chiar, țara a ajuns să nu mai reprezinte decât 1,1% din totalul vânzărilor de mașini din Europa.

Datele ACEA mai relevă și că românii sunt printre puținii europeni care evită să cumpere mașini complet electrice. În acest an, în România au fost înmatriculate doar 6.443 astfel de autoturisme, cu 18,9% mai puține decât anul trecut.

Cu toate acestea, potrivit unui raport al Autovit, românii sunt printre cei mai deschiși la BEV-uri (n.r.: vehicule complet electrice), cu un grad de deschidere de 59%, iar 44% dintre cei intervievați sunt dispuși să achiziționeze un astfel de autorurism.

Germania și UK, printre cele mai puternice piețe auto

Cauzat de bâlbâielile Ministerului Mediului în privința programului Rabla, acest declin este depășit la nivel european doar de Croația (-42,5%) și Estonia (-31%). În rest, toate statele europene au înregistrat creșteri importante ale înmatriculărilor de mașini 100% electrice.

Datele ACEA arată că românii au înmatriculat cu 23,7% mai multe astfel de mașini (HEV + PHEV) decât anul trecut. În același timp, înmatriculările de mașini alimentate cu benzină și motorină au scăzut față de anul trecut cu 31,5%, respectiv, 34,6%, tendință reprezentată la nivel european.

La nivelul întregului continent (UE, Marea Britanie și statele EFTA) au fost înmatriculate în primele zece uni din acest an 11.020.514 autoturisme noi, în creștere cu 1,9% față de perioada similară din 2024. Cele mai puternice piețe auto rămân cele din Germania (2.360.481 unități), Marea Britanie (1.723.120 unități), Franța (1.326.298 unități), Italia (1.293.967 unități) și Spania (951.516 unități).