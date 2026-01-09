Ford va lansa primul său sistem de asistență de nivel 3 / Condusul autonom fără supraveghere vizuală va fi disponibil din 2028

Ford anunță că va lansa pe piață sisteme de asistență la conducere de nivel 3 în 2028, conform Reuters. Asistența de nivel 3 înseamnă că șoferul poate să nu mai țină mâinile pe volan, iar privirea sa nu mai trebuie să fie continuu la drum, pe anumite porțiuni de drum.

Tehnologia va fi disponibilă pe noua platformă auto a Ford

Tehnologia va fi disponibilă mai întâi pe noua platformă de vehicule electrice Ford, dezvoltată de o echipă specializată din California, a declarat Ford. Primul model de pe noua platformă este un pick-up electric de dimensiuni medii, care urmează să fie lansat în 2027 la un preț țintă de 30.000 de dolari.

Noul model va dispune de sisteme software avansate care nu sunt disponibile în prezent pe alte modele Ford, dar nu și de condusul autonom de nivel 3, cel puțin nu în standard. Doug Field, directorul Ford pentru vehicule electrice, a declarat că sistemul va fi contra cost, însă nu știe încă dacă sub formă de abonament sau o achiziție singulară.

Producătorul auto din Michigan încearcă să dezvolte aceste sisteme intern, cu o dependență mai mică de furnizori, în efortul de a reduce costurile, de a oferi actualizări mai rapide clienților și de a îmbunătăți calitatea produselor sale.

Ford va folosi senzori LiDAR pentru condusul autonom

Field a declarat că Ford intenționează să utilizeze LiDAR, o tehnologie de teledetecție, pentru a-și susține sistemul de nivel 3. CEO-ul Tesla, Elon Musk, a afirmat că autonomia poate fi rezolvată fără astfel de radare, ci folosind exclusiv camere. Cu toate acestea, sistemul său Full Self-Driving (FSD) de pe modelele Tesla are capacitate de nivel 2 și necesită în continuare ca șoferii să fie atenți la drum în permanență.

Majoritatea producătorilor de automobile limitează funcțiile de conducere autonomă ale vehiculelor personale la autostrăzi, unde traficul este mai previzibil. Orașele prezintă provocări mai dificile, inclusiv pietoni, bicicliști și situații neașteptate. Mercedes-Benz oferă un sistem de nivel 3 destinat exclusiv autostrăzilor pentru șoferii din SUA, care este utilizat în unele state, inclusiv California și Nevada.

Sistemele de asistență la conducere, care virează și frânează automat în anumite situații, au devenit un punct central pentru producătorii de automobile, care încearcă să genereze venituri din abonamente pentru mașinile lor aflate în circulație. Ford oferă astăzi sistemul BlueCruise de nivel 2 pe multe modele, pentru aproximativ 50 de dolari pe lună sau o plată anuală de 495 de dolari, care permite șoferilor să conducă fără mâini, dar le impune să țină ochii pe drum.

Noile modele Ford vor avea un asistent AI

Field a prezentat, de asemenea, planurile Ford pentru un asistent de inteligență artificială sub forma unei aplicații mobile care va fi lansată la începutul acestui an și ca funcție integrată în vehicule anul viitor. Asistentul ar putea analiza, de exemplu, o fotografie a unui palet de provizii și ar putea calcula cantitatea care ar încăpea într-un camion.

GM oferă AI conversațional cu ajutorul Google Gemini începând din acest an și a anunțat că va introduce propriul sistem personalizat mai târziu. Volkswagen și Mercedes-Benz oferă, de asemenea, variante ale agenților AI.