Într-o demonstrație fără precedent de anduranță auto, o flotă impresionantă de 67 de vehicule electrice a fost supusă recent unor teste extreme în Mongolia Interioară, în cadrul celui mai mare test de iarnă desfășurat vreodată în condiții reale, anunță Interesting Engineering.

Evaluarea a fost organizată de platforma auto Autohome și a inclus unele dintre cele mai dure scenarii întâlnite în industria auto globală. Temperaturile au variat între –10 și –25 de grade Celsius, iar inginerii au analizat șapte parametri-cheie: autonomia, consumul de energie, performanța încărcării rapide, eficiența sistemelor de încălzire, frânarea automată de urgență (AEB), accelerația și capacitățile off-road.

Autonomia scade dramatic la frig extrem

Testul de autonomie a evidențiat diferențe semnificative între modele. Xpeng P7 s-a clasat pe primul loc, după ce a reușit să atingă 53,9% din autonomia declarată în condiții de iarnă severă. Pe locurile următoare s-au situat Yangwang U7 de la BYD, cu 51,8%, și Zeekr 001, cu 49,6%.

În schimb, Tesla Model Y, unul dintre cele mai bine vândute SUV-uri electrice din lume, a ocupat doar locul 31, cu 35,2% din autonomia oficială. Cel mai slab rezultat din test a fost înregistrat de Li Auto i8, cu 34,8%.

Testul a inclus atât vehicule complet electrice, cât și hibride plug-in, însă rezultatele arată că frigul extrem penalizează sever anumite arhitecturi și platforme.

Mașinile compacte, avantaj clar la consum

Pe segmentul eficienței energetice, vehiculele mici și ușoare au avut un avantaj clar. BYD Seagull a fost cel mai eficient model testat, cu un consum echivalent de 37,8 kWh/100 km, urmat de Geely Xingyuan și BYD Seal 06.

În cazul vehiculelor de mari dimensiuni, diferențele au fost evidente. SUV-ul Xiaomi YU7 s-a clasat pe locul 20, cu 54,2 kWh/100 km, în timp ce Tesla Model Y a urmat îndeaproape, cu 56,2 kWh/100 km, date ce confirmă impactul major al masei și dimensiunilor asupra eficienței în condiții de ger.

Încărcarea rapidă, un punct vulnerabil la temperaturi sub zero

Un alt capitol important al testului a fost performanța la încărcare rapidă. În procedura standardizată, care a măsurat timpul necesar pentru încărcarea bateriei de la 30% la 80%, Avatr 06 a fost liderul surpriză, după ce a finalizat procesul în doar 15 minute.

În contrast, SUV-ul Xiaomi YU7 a avut nevoie de 31 de minute, clasându-se pe locul 39, iar Tesla Model Y a înregistrat unul dintre cele mai slabe rezultate, cu 35 de minute, ceea ce a plasat modelul pe locul 44.

Amploarea testului, recunoscută oficial de Guinness World Records, oferă o perspectivă rară asupra limitelor actuale ale mobilității electrice în condiții extreme. Rezultatele indică nu doar diferențe între mărci, ci și provocările tehnologice care rămân de rezolvat, mai ales pentru piețele cu ierni lungi și reci.