FOTO FIAT își extinde gama de modele 500 cu o versiune hibridă / Planul Stellantis de a revitaliza industria auto italiană

La aniversarea de 68 de ani de la lansarea primului model 500, FIAT a lansat varianta hibridă a legendarului său autoturism. FIAT 500 Hybrid va fi produs la fabrica din Mirafiori, anunță Stellantis într-un comunicat de presă.

Acest model face parte din planul multinaționalei de a readuce industria constructoare de mașini din Italia la viață.

CEO-ul FIAT: Noul hibrid este „pentru oamenii reali”

CEO-ul FIAT, Olivier François, a declarat că producția modelului 500 Hybrid la fabrica din Mirafiori este „o promisiune respectată – o victorie determinată de o echipă angajată care a ales să parieze pe client și pe viitor”.

Acesta a mai declarat că noul model hibrid este „pentru oamenii reali, un FIAT 500 pragmatic”. Scopul modelului 500 Hybrid este de a revitaliza industria auto italiană, a cărei volum de producție a ajuns la un minimum istoric. Volumul de producție a scăzut drastic în anul 2024, la 475.000 de autoturisme, aproape la jumătate față de anul 2023.

Producția pentru 500 Hybrid va începe în luna noiembrie a acestui an, cu un obiectiv de livrări de 5.000 de unități până la finalul acestui an. Pentru anul 2026, așteptările de producție ale FIAT vor crește la 100.000 de unități pe an.

Specificațiile noului FIAT 500 Hybrid

Deși platforma a fost concepută doar pentru modelul full-electric 500e, FIAT a reușit să o adapteze pentru o variantă cu motor termic. Micul hatchback italian va beneficia de un motor de 1 litru mild-hybrid de 70 de cai putere, ce va fi cuplat la o transmisie manuală în șase rapoarte.

Motorul FireFly de pe FIAT 500 Hybrid. Sursa foto: Stellantis

Motorul face parte din familia FireFly și a fost prezent și pe anterioara generație de FIAT 500, dar și pe modelul Panda. Originea acestui motor, însă, se trage din anii 1980, pe vremea când se producea FIAT Uno. De atunci, el a fost continuu adaptat atât pentru variante aspirate, cu turbină sau, în acest caz, hibride.

Modelul 500 Hybrid va putea fi comandat sub trei forme de caroserie: coupé, decapotabilă sau în configurație 3+1, prezentată chiar de CEO-ul FIAT și acompaniat de doi oficiali din zona localității Torino.