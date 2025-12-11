La sfârșitul lunii noiembrie 2025, sute de proprietari de mașini Porsche din Rusia s-au confruntat cu o problemă neașteptată: mașinile lor de lux pur și simplu refuzau să pornească. Această defecțiune masivă, care a afectat exclusiv teritoriul rus, a suscitat numeroase întrebări și a alimentat diverse teorii, de la o simplă defecțiune tehnică până la sabotaj deliberat, potrivit Le Figaro, scrie G4Media.

Potrivit grupului de dealeri Rolf, cea mai importantă rețea de distribuție auto din Rusia, naționalizată de Vladimir Putin în 2023, cauza problemei ar fi o pierdere a conexiunii prin satelit cu sistemele de urmărire a vehiculelor (VTS) cu care sunt echipate mașinile Porsche.

Sistemele antifurt, concepute pentru a proteja mașinile împotriva tentativelor de furt, au interpretat această pierdere de semnal ca o potențială amenințare și au declanșat automat imobilizarea vehiculelor.

Sunt afectate modelele cu motor termic fabricate după 2013

Iulia Trușkova, directoarea serviciului post-vânzare al Rolf, a declarat pentru mass-media rusă RBC că toate modelele echipate cu motoare cu ardere internă pot fi afectate și că orice vehicul poate fi blocat. Mai precis, această problemă afectează toate modelele Porsche construite după 2013 și echipate cu sistemul VTS.

În fața acestei situații, proprietarii au încercat diverse metode pentru a rezolva problema. Unii au reușit să-și repună în funcțiune vehiculul deconectând bateria timp de aproximativ zece ore, deși această soluție nu funcționează în mod sistematic. Alții au optat pentru dezactivarea sau repornirea completă a sistemului VTS. Soluția oficială propusă de dealeri constă în resetarea manuală a cutiei de alarmă originale și demontarea acesteia.

Care este cauza acestei defecțiuni?

Cauza exactă a acestei defecțiuni masive rămâne neclară. Dealerul Rolf a menționat posibilitatea unui act deliberat, fără a furniza însă dovezi concrete. Această declarație a alimentat, în mod firesc, speculațiile cu privire la un eventual atac cibernetic, în special în contextul geopolitic actual. Cu toate acestea, în cadrul The Registrer, o revistă britanică de actualități tehnologice, experții în securitate cibernetică se arată prudenți.

Cian Heasley, consultant la Acumen Cyber, declară că „dacă ar fi fost vorba de un atac cibernetic coordonat, m-aș fi așteptat ca unul dintre cele mai importante grupuri pro-ucrainene să fi revendicat deja acest atac și să fi publicat dovezi, așa cum s-a întâmplat în cazul atacului împotriva companiei aeriene ruse Aeroflot în luna iulie a anului trecut. ” Mai simplu, disfuncționalitatea platformei poate fi cauzată de o problemă tehnică, o actualizare defectuoasă sau chiar o simplă eroare de facturare care afectează comunicațiile prin satelit.

Porsche declină orice responsabilitate

Contactată de Le Figaro, Porsche confirmă că are cunoștință de această problemă, precizând că respectă toate sancțiunile economice aplicabile împotriva Rusiei, inclusiv în domeniul serviciilor post-vânzare (Porsche a suspendat toate livrările de vehicule în Rusia cu efect imediat în martie 2022, în cadrul sancțiunilor decise de Uniunea Europeană, NDLR).

„Cazul pe care îl descrieți nu ține de responsabilitatea Porsche AG, deoarece se referă la o situație locală specifică. Celelalte piețe nu sunt afectate de această problemă”, a concluzionat o purtătoare de cuvânt a Porsche pentru Le Figaro.