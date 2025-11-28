FOTO Mercedes-Benz pregătește un model de G-Klasse mai mic / Germanii pregătesc un rival pentru Land Rover Defender Sport – Autocar

Mercedes-Benz pregătește rivalul lui Range Rover Sport printr-un model de G-Klasse mai mic. Potrivit Autocar, „Little G” va fi lansat în 2027 ca noul model de bază al unei game mai largi G-Klasse, creată în stilul mărcilor Range Rover și Defender de la JLR.

„Little G” va avea o estetică similară cu modelul mare

Un prototip camuflat a dezvăluit cât de mult mai mic va fi „Little G” decât frații săi. Acest lucru este valabil mai ales în ceea ce privește înălțimea, mașina părând a fi mai scurtă decât SUV-ul EQS de 1.718 mm înălțime. Clasa G standard are o înălțime de 1.969 mm.

Prin urmare, proporțiile sale ar putea să-l poziționeze ca un rival direct al modelului Defender Sport al JLR, un SUV entry-level conceput în mod similar. Din punct de vedere al designului, „Little G” urmează o estetică similară cu modelele complete, completată de designul clasic cu trei geamuri și roata de rezervă fixă.

Ce știm despre cel mai mic G-Klasse

Fostul șef tehnic Markus Schäfer a declarat că modelul de bază se va baza pe o arhitectură unică, pentru a fi „cât mai autentic posibil”.

„G este o mașină foarte specială, autentică, iar «Mini G» trebuie să fie autentică. Așadar, nu pot lua doar o platformă, nu pot lua o platformă existentă; trebuie să creez una proprie. Este o dezvoltare complet nouă”, a declarat Markus Schäfer, fost șef tehnic al Mercedes-Group.

Schäfer a numit platforma „șasiu miniatural cu cadru în scară”, pe care l-a descris ca fiind „nu la fel de extins ca cel al clasei G”, dar cu calități similare „în ceea ce privește suspensia și dimensiunea roților”. El a mai spus că „Little G” va utiliza un număr semnificativ de componente unice, „mult mai multe decât aș vrea să vă spun”. Acestea includ cea mai mare parte a caroseriei.

Autocar: „Little G” va fi exclusiv electric

Clasa G este oferită atât cu motoare cu ardere internă, cât și cu energie electrică, dar Autocar înțelege că „Little G” va fi vândută exclusiv ca EV. Întrebat despre sistemele de propulsie, în special despre cel electric, Schäfer a fost rezervat, afirmând că nu vrea să ofere detalii.

Din perspectiva design-ului, noul G-Klasse va avea mici modificări față de modelul standard. Gorden Wagener, șeful de design al Mercedes, precizează că „nu poți schimba prea multe”, dar stilul va fi similar cu emblematicul Geländewagen.