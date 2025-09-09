FOTO Škoda a prezentat în integralitate conceptul Vision O / Se presupune a reprezenta următoarea generație de Octavia

Škoda este un brand popular în Europa, iar Octavia este motorul acestui succes. Producătorul ceh a prezentat conceptul care poate fi următoarea generație a hatchback-ului de succes al companiei, prin conceptul Vision O, anunță Škoda într-un comunicat de presă. Prezentat la evenimentul IAA din capitala Bavariei, Munich, conceptul break pare a fi destul de apropiat de un model de serie.

Urmărește cele mai noi producții video TechRider.ro - articolul continuă mai jos -

Design îndrăzneț pentru conceptul Vision O

Škoda Octavia este disponibilă atât ca model liftback, cât și în caroserie break, dar Vision O oferă o previzualizare a ceea ce ar putea fi următorul hit al cehilor, care s-a vândut deja în peste 3 milioane de exemplare de la lansarea primei versiuni în 1998. Potrivit lui Martin Jahn, membru al Consiliului de Administrație pentru Vânzări și Marketing, conceptul „se bazează pe această moștenire”, reprezentând nu doar „o continuare a succesului (Škoda), ci și un pas îndrăzneț către viitorul mașinilor electrice”.

Conceptul prezintă noua față a familiei de modele Škoda, dar ce atrag cele mai multe priviri sunt stâlpii B și C, care fie sunt de culoarea caroseriei și nu se unesc cu plafonul, fie par că nu există deloc. Per ansamblu, acesta este un break cu un aspect reușit și arată că Škoda știe să proiecteze mașini frumoase.

Cehii nu oferă multe detalii despre capacitatea modelului Vision O, menționând doar că portbagajul său are o capacitate de încărcare de 650 de litri. Aceasta este o capacitate puțin mai mare decât cea a modelului Octavia Combi actual, într-un vehicul care se apropie mai mult ca dimensiuni de modelul Superb, mai mare, cu o lungime totală de 4.850 mm, comparativ cu cei 4.698 mm ai modelului actual.

Škoda Vision O, prezentată ca un model electric

În interior, marea noutate este ecranul Škoda Horizon Display, care se întinde aproape de la un stâlp la altul și măsoară 47,2 inch, arătând ca o versiune puțin mai înaltă a ecranului principal din noul BMW iX3. Pe tunelul median încă există comenzi fizice, astfel încât, deși în mijlocul tabloului de bord se află un ecran mare în format portret, șoferul va putea naviga prin meniuri și activa funcții fără a fi nevoit să atingă ecranul.

Producătorul ceh confirmă că versiunea de serie a Vision O va fi construită pe noua platformă a grupului Volkswagen, numită SSP (Scalable Systems Platform). Aceasta are o arhitectură de 800 V, dar suportă și un range extender al autonomiei. În comunicatul de presă pentru Vision O, se menționează că „vehiculul de producție Vision O, bazat pe o platformă viitoare a Grupului Volkswagen, este planificat pentru următorul deceniu”.

Deși teaser-ele păreau să sugereze că modelul concept arăta ca și cum ar fi avut o gardă la sol mai mare, acum că a fost dezvăluit în întregime, este destul de clar că nu încearcă să fie un crossover. Cu noul Vision O, Škoda dorește să mențină caroseria break în noua eră a mașinilor electrice, păstrând în același timp cât mai multe dintre caracteristicile care au făcut ca modelele sale cu motor cu ardere internă să fie atât de apreciate.