FOTO Versiunea cea mai ieftină a Tesla Model Y a fost văzută pe străzi / Preț de pornire estimat de 40.000 de dolari

Vehiculul electric mai accesibil al Tesla, despre care se vorbește de mult timp, nu va fi lansat până anul viitor, dar a fost recent văzut fără camuflaj pe o autostradă din Texas. The Verge notează schimbări minore, precum faruri separate și un hayon ușor modificat.

Tesla „Model 2” trebuia să fie modelul „de 25.000 de dolari”

Zvonul că vehiculul electric accesibil ar fi doar un model Y simplu circulă de când Elon Musk a anulat un model anterior care urma să fie construit pe o platformă complet nouă. Așa-numitul „Model 2” trebuia să fie „vehiculul electric de 25.000 de dolari” promis de mult timp de Musk, care la un moment dat a fost prezentat ca având un design inspirat de Cybertruck.

În același timp, Tesla spune că va intra în producție cu o versiune mai accesibilă a Modelului Y, care în prezent are un preț de pornire de aproximativ 45.000 de dolari. O variantă cu plăcuțe de înmatriculare din Florida a fost recent văzută conducând în apropierea Gigafactory-ului Tesla din Austin, Texas, de către inginerul aerospațial Ryan Mable, care a postat câteva fotografii pe X.

@SawyerMerritt spotted an uncovered cheaper Model Y variant driving near Giga Texas pic.twitter.com/Fy6devXree — Ryan Mable (@RyanMable) October 2, 2025

Printre diferențe vedem bara frontală de lumini, introdusă pentru prima dată odată cu actualizarea Juniper, care lipsește, În schimb, Tesla a revenit la utilizarea farurilor separate, păstrând în același timp luminile înguste noi de la actualizare. De asemenea, lipsește bara de lumini din spate, înlocuită de o linie neagră orizontală. Și nu există insigna „TESLA” în spate, așa cum am văzut la actualizarea Juniper.

Problemele cu spațiile dintre uși reapar

Hayonul pare să aibă și o ușoară proeminență, capacul portbagajului ieșind puțin peste fața din plastic de deasupra plăcuței de înmatriculare. Potrivirea nu este perfectă, ceea ce ar putea trezi amintiri neplăcute proprietarilor de Tesla care își amintesc de vremurile odinioară, cu spații între panouri și alte probleme de potrivire și finisare.

Acestea au ieșit la suprafață la primele mașini Model 3 produse vreodată, cu proprietarii care se plângeau de vopsea prost aplicată, spații lărgite dintre panouri și proiectare a unor elemente ciudată.

În rest, noul Model Y economic arată foarte similar cu versiunea actuală. Încă nu știm ce tip de baterie va avea acest model și cum va afecta aceasta capacitatea energetică, încărcarea și autonomia. Dar au mai apărut câteva detalii în ultimele zile, inclusiv o serie de revelații extrase dintr-o actualizare recentă de firmware, observată de GreenTheOnly.

simplified fiberglass headliner

simplified cabin lighting (footwell only)

simplified seat controls (single axis)

no power mirror folding

no puddle lamps

no glass roof

no second row display

no tpms

simplified 18" wheels — green (@greentheonly) September 20, 2025

Trimestru-record pentru Tesla, datorat de deciziile lui Trump

Cel mai bun loc pentru a reduce costurile este bateria, care este de obicei cea mai scumpă componentă a unui vehicul electric. Cele mai ieftine vehicule electrice Tesla utilizează deja compuși chimici cu litiu-fier-fosfat (LFP) la preț redus, aproape toți fiind furnizați de producători chinezi de baterii. Compania a început recent producția propriilor celule LFP la fabrica sa din Nevada, așa că este logic ca noul Model Y, mai ieftin, să utilizeze aceste baterii.

Tesla tocmai a înregistrat un trimestru record în ceea ce privește vânzările, în principal datorită expirării creditului fiscal federal de 7.500 de dolari pentru vehiculele electrice. Musk a avertizat că vor urma câteva „trimestre dificile”, deoarece vânzările Tesla vor scădea probabil după creșterea prețurilor vehiculelor.

Un model mai accesibil ar putea ajuta Tesla să reducă decalajul față de viitorul promis al mașinilor autonome și al roboților umanoizi – dacă vom ajunge vreodată acolo. Urmează să vedem dacă clienții vor dori să aleagă un model care, în momentul de față, este în producție deja de șase ani.