FOTO VIDEO Primul SUV inspirat din Batman se vinde în India / Mahindra BE 6 Batman Edition va costa echivalentul a 27.000 de euro

Producătorul auto indian Mahindra colaborează cu creatorii seriei Batman pentru a prezenta un nou SUV electric. Conform unui comunicat de presă, Mahindra BE 6 Batman Edition va fi produs în doar 300 de unități, cu prețuri ce vor pleca de la echivalentul a 27.000 de euro.

Elemente de design inspirate din seria Batman

Mahindra spune că acest SUV este unul care „emoționează”, iar Pratap Bose, director de design și creație la Mahindra, declară că SUV-ul a fost dintotdeauna „sinonim cu îndrăzneala și viziunea de viitor”. Acesta mai spune că producătorul s-a concentrat atât de mult pe detalii, încât „de fiecare dată când te uiți la ea, descoperi ceva nou”.

Vicepreședintele Senior al diviziei de creație a Warner Bros. Discovery, Vikram Sharma, spune că noua colaborare dintre supererou și SUV-ul electric reprezintă „inovația, reziliența și dorința neclintită de a depăși limitele”.

Printre elementele de exterior specifice Batman Edition, Mahindra BE 6 vine dotată cu:

jante din aliaj R20 pentru un aspect agresiv și atletic;

culoarea personalizată Satin Black debutează pe Batman Edition;

autocolant personalizat Batman pe ușile din față;

suspensie și etriere de frână vopsite în Alchemy Gold, un contrast îndrăzneț și premium cu caroseria Satin Black;

„BE 6 × The Dark Knight”, ediție limitată, emblemă spate.

Interior cu accente aurii și negre

La interior, SUV-ul Mahindra BE 6 Batman Edition este plin de elemente Batman. Spre exemplu, panoul de instrumente este din piele de culoare cărbune, cu o margine aurie în jurul cockpit-ului șoferului, iar volanul are, la rândul său, accente aurii.

Emblema Bat se regăsește și la interior, pe scaune și pe butonul Boost, ce oferă un plus de putere șoferului. Rezervările pentru acest SUV vor fi deschise pe 23 august, iar livrările vor începe cu data de 20 septembrie, de Ziua Internațională a lui Batman.