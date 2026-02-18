Bruxellesul pregătește o schimbare majoră în modul în care vor fi acordate subvențiile pentru mașinile electrice. Potrivit unui proiect legislativ aflat în lucru, producătorii care beneficiază de sprijin public ar putea fi obligați să demonstreze că cel puțin 70% din componentele vehiculelor lor sunt fabricate în Uniunea Europeană.

Urmărește cele mai noi producții video TechRider.ro - articolul continuă mai jos -

Măsura face parte dintr-o inițiativă mai amplă, denumită Industrial Accelerator Act, care urmează să fie prezentată oficial în martie. Scopul declarat: protejarea bazei industriale a UE, evaluată la 2.600 de miliarde de euro, într-un moment în care presiunea din partea Chinei devine tot mai puternică.

Industria europeană traversează o perioadă dificilă. Fabrici închise, mii de locuri de muncă pierdute, costuri ridicate la energie și cheltuieli tot mai mari pentru respectarea standardelor climatice stricte.

În acest context, Bruxellesul încearcă să lege mai strâns sprijinul financiar public de producția realizată în interiorul blocului comunitar, scrie FinancialTimes.

Condiții stricte pentru mașinile subvenționate

Concret, proiectul prevede că mașinile electrice, hibride și cele cu pile de combustie care primesc subvenții de stat — fie prin programe destinate cumpărătorilor, fie prin achiziții sau leasing pentru instituții publice — trebuie să fie asamblate în UE. În plus, minimum 70% din totalul componentelor (bateria este exclusă din calcul) ar trebui să provină din interiorul Uniunii.

Interesant este că pragul de „70%” apare între paranteze pătrate în documentul aflat în circulație, ceea ce sugerează că nivelul este încă negociabil. Nu este clar deocamdată dacă cifra va rămâne neschimbată.

Mai mult, legislația introduce cerințe și pentru alte sectoare. De exemplu, cel puțin 25% din produsele din aluminiu și 30% din materialele plastice utilizate la ferestre și uși în construcții ar trebui să fie fabricate în UE pentru a putea beneficia de subvenții publice.

Bateriile, punctul sensibil

În ceea ce privește bateriile — un punct sensibil pentru industria auto — proiectul prevede ca mai multe componente esențiale să provină din Uniune. Iar aici apar deja îngrijorări. Sectorul vehiculelor electrice depinde puternic de tehnologia și materiile prime din China, iar unii oficiali din industrie avertizează că noile cerințe ar putea fi dificil de respectat în practică.

Comisia Europeană a refuzat să comenteze conținutul proiectului.

Industrie divizată

Lobby-ul a fost intens, spun surse din industrie. Producătorii din zona tehnologiilor curate — energie regenerabilă, baterii — precum și furnizorii de componente auto susțin regulile privind conținutul local. Constructorii auto, în schimb, sunt împărțiți.

BMW a avertizat că astfel de reguli ar putea aduce costuri suplimentare și birocrație inutilă. De cealaltă parte, Volkswagen și Stellantis au cerut recent un sistem public „Made in Europe” care să stimuleze explicit utilizarea conținutului local.

Există însă și voci care consideră că regula ar trebui extinsă dincolo de granițele UE, pentru a include centre de producție importante precum Turcia sau Regatul Unit, dar și parteneri comerciali majori, cum este Japonia.

Rămâne de văzut forma finală a legii. Cert este că Bruxellesul transmite un semnal clar: accesul la bani publici va veni la pachet cu producție locală.