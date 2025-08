FOTO Volkswagen lansează o ediție specială a modelului electric ID.3 GTX / Ediția FIRE+ICE este limitată la 1990 de exemplare

Producătorul auto german Volkswagen a lansat o ediție specială a hatchback-ului său electric ID.3 GTX. Apariția sa marchează începutul eforturilor Volkswagen de a lansa modele speciale în serie limitată în gama ID, în încercarea de a crește atractivitatea vehiculelor sale electrice, așa cum sunt modelele Golf GTI Clubsport.

Această versiune este numită după un concept al popularului model Golf din anii ’90, FIRE+ICE.

Până la 600 km autonomie pentru ID.3 GTX

Exteriorul este vopsit în culoarea Ultra Violet Metallic, un tribut către modelul din 1990 de Golf. Fâșia de vopsea de pe cadrul acoperișului, în culoarea Flaming Red, adaugă, de asemenea, o notă sportivă. Stâlpul C este împodobit cu un autocolant transparent mat care poartă modelul geometric FIRE+ICE. În plus, spoilerul prezintă logo-ul Fire and Ice din anii ’90. O altă caracteristică remarcabilă este setul de jante Locarno de 20 inch.

La interior observăm o schemă de culoare în două tonuri. Accentele sunt fie în roșu On Fire Red, fie în albastru Keep Cool Blue. Aceste accente se regăsesc pe scaune, cel al șoferului având accente roșii, dar și pe covorașe.

ID.3 GTX FIRE+ICE vine cu o serie de caracteristici standard, care sunt combinate în diferite pachete:

Pachetul Convenience , ce include Climatronic cu 2 zone și sistem de navigație;

, ce include Climatronic cu 2 zone și sistem de navigație; Pachetul Assistance , ce include Park Assist Plus, sistem de camere pentru marșarier, acces fără cheie și pilot automat adaptiv;

, ce include Park Assist Plus, sistem de camere pentru marșarier, acces fără cheie și pilot automat adaptiv; Pachetul Interior Plus, care include scaune sport premium cu funcție de masaj electric, Augmented Reality Head-Up-Display și pachet de sunet Harman Kardon.

Modelul ID.3 GTX FIRE+ICE poate fi comandat cu două opțiuni de motoare, 286 de cai putere sau 326 de cai putere. Ambele motoare produc un cuplu motor maxim de 545 Nm, și au o viteză maximă limitată la 200 km/h. Indiferent de opțiunea de motorizare, ID.3 GTX vine dotat cu o baterie de 79 kWh, ce promite o autonomie de 591 km.

În plus, ambele modele beneficiază de suspensie sport inclusă în standard, iar versiunea de 326 de cai putere este echipată cu control adaptiv al șasiului, și poate fi echipată opțional cu cauciucuri 235mm lățime.

Volkswagen ID.3 GTX FIRE+ICE va fi disponibil începând cu 7 august, pentru un preț aproximativ de 50.000 de euro.