VIDEO Adio cabluri: Porsche aduce încărcarea wireless pe Cayenne Electric

Porsche intră într-o nouă eră a confortului pentru posesorii de mașini electrice. După ce încărcarea wireless a schimbat radical modul în care folosim telefoanele mobile, aceeași tehnologie va fi disponibilă în curând și pentru automobile. Începând cu 2026, noul Cayenne Electric va putea fi comandat cu un sistem de încărcare inductivă de 11 kW, ce elimină nevoia unei wallbox tradiționale.

Conform site-ului de presă, noul sistem Porsche Wireless Charging folosește o placă de bază montată pe sol, cu dimensiuni de 117 x 78 x 6 cm. Aceasta permite transferul de energie cu o eficiență de până la 90%, atingând același nivel de putere ca o încărcare clasică pe curent alternativ. Mașina trebuie doar parcată deasupra plăcii, iar procesul pornește automat, fără cabluri sau mufe.

Cayenne Electric, planificat să fie prezentat oficial la final de 2025, va fi primul Porsche ce poate fi configurat cu hardware dedicat pentru încărcare wireless. Receptorul este poziționat între roțile din față, protejat de intemperii și pietre. Vehiculul coboară ușor la începutul procesului, iar senzorii de mișcare și detectare a obiectelor asigură siguranța în timpul transferului de energie.

Sursă video: newsroom.porsche.com

Placa de încărcare, cu o greutate de circa 50 kg, poate fi instalată în garaj, carport sau chiar în aer liber, fiind rezistentă la apă și zăpadă. Sistemul este compatibil cu aplicația My Porsche, care permite monitorizarea și programarea sesiunilor de încărcare. O funcție specială în sistemul de camere Surround View îi ajută pe șoferi să parcheze exact deasupra plăcii.

Sistemul a fost testat și certificat de TÜV Süd și respectă standardele europene și americane de siguranță. Toate componentele electrice sunt protejate, iar câmpul electromagnetic rămâne limitat la zona de sub vehicul. Porsche subliniază că aproximativ 75% dintre încărcările clienților săi au loc acasă, motiv pentru care tehnologia inductivă are un potențial uriaș.

Pentru călătoriile lungi, Cayenne Electric va oferi și încărcare ultra-rapidă pe curent continuu, cu până la 400 kW. Această valoare depășește chiar și performanțele modelelor Macan și Taycan, ceea ce înseamnă că mașina se va putea alimenta rapid la Porsche Charging Lounge sau alte stații compatibile.

Prototipul Cayenne Electric va fi expus la salonul IAA Mobility din München (9-14 septembrie 2025).