Producătorul chinez de vehicule electrice Zeekr se va extinde pe mai multe piețe europene în 2026, inclusiv în Franța, Regatul Unit, Italia și Spania, și ia în considerare lansarea de hibrizi plug-in cu autonomie extinsă în regiune, a declarat un director executiv, potrivit Reuters.

Urmărește cele mai noi producții video TechRider.ro - articolul continuă mai jos -

„Când analizăm cererea consumatorilor europeni, segmentul hibridelor plug-in încă … are o pondere mare”, a afirmat Lothar Schupet, directorul interimar al operațiunilor europene ale Zeekr, la salonul auto de la Bruxelles.

Schupet a adăugat că divizia chineză Geely investighează cererea consumatorilor pentru hibrizi plug-in (PHEV) și va lua o decizie în câteva luni.

Vânzarea modelelor PHEV ar ajuta Zeekr să evite tarifele Uniunii Europene aplicate mașinilor complet electrice fabricate în China. În decembrie, UE a renunțat la interdicția efectivă din 2035 privind mașinile cu combustibili fosili, ceea ce înseamnă că PHEV-urile – care au un motor cu ardere internă, dar pot parcurge o anumită distanță cu energie din baterie – pot fi vândute în Europa pentru o perioadă mai lungă decât se preconiza anterior.

Zeekr vinde în prezent pe 12 piețe europene și a fost lansat în Germania în decembrie – iar pe unele piețe vinde direct consumatorilor. Pe lângă adăugarea de noi piețe importante, Zeekr își va tripla rețeaua de dealeri europeni, ajungând la aproximativ 100 de dealeri în acest an, de la 30 în prezent, a spus Schupet.

Geely a privatizat Zeekr anul trecut. În China, Zeekr este adesea considerat cel mai bun activ al Geely datorită vânzărilor sale ridicate de vehicule electrice premium. Compania a lansat deja versiuni hibride plug-in ale unor modele pe piața chineză, cea mai mare din lume.

Brandul a fost lansat în Europa în urmă cu puțin peste doi ani și până acum a înregistrat vânzări modeste, dar Schupet a declarat că Zeekr își propune să crească și să devină „un actor important în segmentul premium al mobilității durabile”.