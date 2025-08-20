Tesla vinde o soluție pentru o problemă pe care ea a cauzat-o / Clienții pot cere manete fizice pentru semnalizare, care costă 350 de dolari

Odată cu lansarea noului Model YL pe piața din China, Tesla vinde o soluție la o situație pe care ea a cauzat-o. Publicația Electrek relatează că cei care vor înapoi manetele de semnalizare trebuie să plătească echivalentul a 350 de dolari. Această opțiune este prezentă momentan doar pe piața din China.

Inginer Tesla: „Poate am eliminat prea multe”

Modelul Tesla Model 3 Highland, lansat în 2023, a venit cu destul de multe schimbări. Modelul era pe piață de 6 ani fără schimbări majore și a primit o serie de modificări, inclusiv o mai bună izolare fonică, o față restilizată, un raport de direcție mai lent, și scaune ventilate. Una dintre cele mai controversate modificări, în cadrul diverselor reduceri de costuri pe care Tesla le-a făcut pentru a oferi aceste îmbunătățiri, a fost eliminarea manetei semnalizatoarelor.

Volanul Tesla Model S. Sursa foto: MotorTrend

Tesla se îndrepta deja în această direcție, odată cu introducerea volanului yoke pe Model S, care nu avea manete și folosea butoane pe volan pentru semnalizatoare și ecranul tactil al vehiculului pentru schimbarea vitezelor. Dar eliminarea manetei semnalizatoarelor, chiar și pe o mașină cu volan normal, a fost destul de controversată. Chiar dacă unii șoferi s-au obișnuit să folosească butoanele de pe volan sau să lase pilotul autonom să semnalizeze pentru ei când decide să schimbe banda, confortul și familiaritatea manetei semnalizatoarelor erau încă greu de renunțat.

La scurt timp după aceea, în februarie 2025, a avut loc un interviu în care inginerul șef al Tesla, Lars Moravy, a recunoscut că „poate am eliminat prea multe”. Și acum, în sfârșit, problema este remediată, dar numai pentru China, deocamdată, și numai pentru anumite mașini, la un cost de 2.499 de yuani, sau aproximativ 350 de dolari.

Nu toate modelele Tesla pot beneficia de modificare

Manetele nu sunt încă disponibile, dar ar trebui să înceapă să fie livrate la „mijlocul lunii septembrie”. Și, deși sunt destinate modelului 3, s-ar putea să nu se aplice tuturor sedanurilor Model 3, momentan sunt disponibile doar pentru cele produse „după 7 februarie 2025, iar vehiculele produse înainte de această dată vor beneficia de acest serviciu ulterior”.

Text tradus automat. Sursa: Tesla

Totodată, acesta este un serviciu disponibil numai prin intermediul Tesla, pentru a fi instalat într-un service Tesla, și implică achiziționarea și instalarea unui ansamblu complet nou de volan, după care producătorul va prelua vechiul volan.