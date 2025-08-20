dark
Tesla vinde o soluție pentru o problemă pe care ea a cauzat-o / Clienții pot cere manete fizice pentru semnalizare, care costă 350 de dolari

Daniel Simion
20 august 2025
Tesla Model 3
Sursa foto: Tesla
Odată cu lansarea noului Model YL pe piața din China, Tesla vinde o soluție la o situație pe care ea a cauzat-o. Publicația Electrek relatează că cei care vor înapoi manetele de semnalizare trebuie să plătească echivalentul a 350 de dolari. Această opțiune este prezentă momentan doar pe piața din China.

Inginer Tesla: „Poate am eliminat prea multe”

Modelul Tesla Model 3 Highland, lansat în 2023, a venit cu destul de multe schimbări. Modelul era pe piață de 6 ani fără schimbări majore și a primit o serie de modificări, inclusiv o mai bună izolare fonică, o față restilizată, un raport de direcție mai lent, și scaune ventilate. Una dintre cele mai controversate modificări, în cadrul diverselor reduceri de costuri pe care Tesla le-a făcut pentru a oferi aceste îmbunătățiri, a fost eliminarea manetei semnalizatoarelor.

„Steering yoke” al Tesla
Volanul Tesla Model S. Sursa foto: MotorTrend

Tesla se îndrepta deja în această direcție, odată cu introducerea volanului yoke pe Model S, care nu avea manete și folosea butoane pe volan pentru semnalizatoare și ecranul tactil al vehiculului pentru schimbarea vitezelor. Dar eliminarea manetei semnalizatoarelor, chiar și pe o mașină cu volan normal, a fost destul de controversată. Chiar dacă unii șoferi s-au obișnuit să folosească butoanele de pe volan sau să lase pilotul autonom să semnalizeze pentru ei când decide să schimbe banda, confortul și familiaritatea manetei semnalizatoarelor erau încă greu de renunțat.

La scurt timp după aceea, în februarie 2025, a avut loc un interviu în care inginerul șef al Tesla, Lars Moravy, a recunoscut că „poate am eliminat prea multe”. Și acum, în sfârșit, problema este remediată, dar numai pentru China, deocamdată, și numai pentru anumite mașini, la un cost de 2.499 de yuani, sau aproximativ 350 de dolari.

Nu toate modelele Tesla pot beneficia de modificare

Manetele nu sunt încă disponibile, dar ar trebui să înceapă să fie livrate la „mijlocul lunii septembrie”. Și, deși sunt destinate modelului 3, s-ar putea să nu se aplice tuturor sedanurilor Model 3, momentan sunt disponibile doar pentru cele produse „după 7 februarie 2025, iar vehiculele produse înainte de această dată vor beneficia de acest serviciu ulterior”.

Text tradus automat. Sursa: Tesla

Totodată, acesta este un serviciu disponibil numai prin intermediul Tesla, pentru a fi instalat într-un service Tesla, și implică achiziționarea și instalarea unui ansamblu complet nou de volan, după care producătorul va prelua vechiul volan.

  • Daniel Simion își face debutul în presă în echipa TechRider.ro, Masterand de „Jurnalism tematic” la Facultatea de Jurnalism și Științele Comunicării, din cadrul Universității din București, el este licențiat în „Comunicare și Relații Publice”, tot la FJSC. Daniel este pasionat de jurnalism și presă de tânăr, iar lucrarea sa de licență este despre prezentarea adevărului în jurnalism în perioada campaniilor electorale. El știe tot ce mișcă în domeniul auto, dar este pasionat și de zona de tech comercială și de sporturile cu motor, în special Formula 1. Printre hobby-urile sale se numără jocurile video, serialele și filmele. Una dintre peliculele sale preferate este „F1: The Movie”, iar una dintre emisiunile pe care le urmărește săptămânal este „Last Week Tonight with John Oliver”.

