Comisia Europeană a aprobat cererea de plată a Germaniei pentru subvenții de 4,6 miliarde de euro în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență (PNRR), fonduri care vor susține, între altele, achiziția a aproape 400.000 de vehicule electrice și instalarea a peste 2.500 de stații publice de încărcare.

Potrivit Electrive, programul face parte din inițiativa UE „NextGenerationEU” și din planul german DARP, concepute pentru redresarea economică post-COVID-19.

Germania are alocate în total 30,3 miliarde de euro prin acest mecanism, din care 24,4 miliarde au fost deja accesate.

Plata de 4,6 miliarde de euro va finanța proiecte de acțiuni climatice și digitalizare, inclusiv renovarea energetică a peste 155.000 de clădiri.

În domeniul electromobilității, Comisia menționează că măsura-cheie este sprijinul pentru achiziția a aproximativ 400.000 de vehicule electrice, ridicând numărul total de vehicule subvenționate la aproape un milion.

De asemenea, fondurile vor contribui la extinderea accesului la peste 2.500 de stații de încărcare publice.

Detaliile programului de stimulente pentru vehiculele electrice nu au fost încă publicate, dar este posibil ca acesta să se adreseze gospodăriilor cu venituri mici și medii, iar subvențiile vor putea fi solicitate retroactiv pentru vehiculele înmatriculate din 1 ianuarie 2026.

Programul va include mașini electrice cu baterii, hibride plug-in și vehicule electrice cu extensori de autonomie, iar eligibilitatea depinde de venitul anual al gospodăriei, cu alocații suplimentare pentru copii.

Comisia Europeană subliniază că toate etapele și obiectivele rămase trebuie implementate până la 31 august 2026, iar ultimele cereri de plată trebuie depuse până la sfârșitul lunii septembrie, pentru ca Germania să acceseze integral fondurile aprobate.