Dacia pregătește lansarea unui nou model de tip break, dezvoltat pe baza SUV-ului Bigster, care ar urma să se numească Spacer, potrivit informațiilor publicate de presa franceză. Proiectul, cunoscut intern sub denumirea C-Neo, urmărește extinderea gamei mărcii într-un segment superior, vizând clienții care caută un break de familie cu dimensiuni mari și aspect robust.

Publicația L’Automobile Magazine notează că noul model va prelua o mare parte din arhitectura tehnică și elementele de interior de la Bigster, care, la rândul său, este derivat din actualul Duster. Strategia face parte din politica Dacia de a reutiliza intensiv platformele și componentele Renault, cu scopul de a menține costurile de producție sub control.

Un înlocuitor indirect pentru Logan MCV Stepway

Spacer este descris drept un break familial cu aspect „aventurier”, poziționat ca o alternativă mai rafinată și mai scumpă la fostul Logan MCV Stepway, ieșit din gamă. Modelul ar urma să concureze direct cu Škoda Octavia Scout, un break cu orientare off-road, foarte popular pe piețele din Europa Centrală și de Est.

Proiectul a fost susținut de Denis Le Vot, fostul CEO Dacia și principalul arhitect al repoziționării mărcii în ultimii ani, care a militat pentru dezvoltarea unor modele mai mari și mai bine echipate. Le Vot a părăsit grupul Renault la începutul anului trecut, la vârsta de 60 de ani, pentru a se alătura companiei canadiene Bombardier Recreational Products.

Dimensiuni apropiate de Bigster

Potrivit informațiilor apărute în presa franceză, viitorul Spacer va păstra majoritatea caracteristicilor de bază ale Bigsterului, inclusiv:

ampatament de aproximativ 2,70 metri;

lungime de circa 4,60 metri.

Aceste dimensiuni îl vor poziționa în zona break-urilor compacte-mari, peste actualul Jogger și peste fostul Logan MCV.

Motorizări: mild-hybrid și full-hybrid

Gama de motorizări ar urma să includă două variante principale:

motorul pe benzină 1.2 TCe, cu trei cilindri, micro-hibridizare la 48 V, 140 CP, tracțiune față și compatibilitate GPL;

motorul 1.8 full hybrid, cu patru cilindri, putere de 155 CP și un cuplu estimat la aproximativ 300 Nm.

Aceste propulsoare sunt deja confirmate pentru Bigster și vor fi, cel mai probabil, adaptate fără modificări majore și pentru Spacer.

Lansare în trimestrul al treilea din 2026

Proiectul C-Neo ar urma să intre în producția de serie și să fie lansat comercial în al treilea trimestru al anului 2026. Deocamdată, modelul nu a fost prezentat oficial, însă în ultimele luni au apărut mai multe fotografii-spion și randări video care încearcă să anticipeze designul final.

Prețuri estimate

Potrivit estimărilor L’Automobile Magazine, Dacia Spacer ar urma să fie poziționat sub Bigster din punct de vedere al prețului, pentru a evita suprapunerea directă cu SUV-ul, dar și pentru a nu intra prea agresiv în competiție cu Jogger, care rămâne singurul model Dacia cu șapte locuri.

Prețul de pornire este estimat la aproximativ 23.900 de euro. Prin comparație, Dacia Jogger restilizat pornește în prezent de la 20.700 de euro și va rămâne opțiunea de bază pentru familiile care caută un break accesibil.