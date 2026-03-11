Guvernul german a anunțat că va permite benzinăriilor să majoreze prețurile la combustibil doar o dată pe zi, ca măsură pentru a proteja consumatorii și întreprinderile mici de efectele războiului americano-israelian împotriva Iranului, care a afectat piețele de petrol din Orientul Mijlociu și Golful Persic, relatează EFE, citată de Agerpres.

„Știm că mulți angajați și întreprinderi mijlocii suportă greul prețurilor mari”, a declarat miercuri ministrul Economiei și Energiei, Katherina Reiche, la finalul ședinței de guvern.

Măsura se bazează pe ceea ce oficialii germani numesc „modelul austriac”: benzinăriile vor putea reduce prețurile oricând, însă le vor putea majora doar o dată pe zi.

Aceasta urmărește să evite creșterile rapide și repetate ale prețurilor, care lovesc cel mai mult angajații care se deplasează zilnic și întreprinderile mici.

Ministrul Reiche a precizat că implementarea va necesita modificări legislative și nu poate fi aplicată imediat, dar ar putea fi inclusă într-un proiect de lege aflat în curs de examinare.

„Prețurile cresc vertiginos când cotația petrolului urcă, dar scad mult mai lent când țițeiul se ieftinește. Vrem să rupem acest mecanism”, a explicat ea.

Guvernul german colaborează cu Autoritatea pentru Concurență pentru a asigura respectarea regulilor și studiază întărirea supravegherii antimonopol pentru a preveni eventuale acorduri între operatorii de piață care ar putea manipula prețurile.

De la începutul conflictului din Orientul Mijlociu, prețurile la benzină și motorină în Germania au crescut constant, depășind pragul de doi euro pe litru.