Industria auto europeană cere revizuirea țintelor de emisii / „Îndeplinirea obiectivelor stricte de CO2 este, în condițiile actuale, pur și simplu imposibilă”

Producătorii și furnizorii de componente auto din Uniunea Europeană avertizează că actualele obiective privind reducerea emisiilor de CO2 pentru autoturisme și vehicule comerciale ușoare sunt imposibil de atins în condițiile actuale și solicită Comisiei Europene o reevaluare a acestora, transmite Reuters.

Urmărește cele mai noi producții video TechRider.ro - articolul continuă mai jos -

Într-o scrisoare transmisă președintei Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, directorul general al Mercedes-Benz, Ola Kaellenius, și Matthias Zink, CEO responsabil pentru sisteme de propulsie și șasiuri la Schaeffler AG, au declarat că sprijină obiectivul de neutralitate climatică al UE pentru 2050, dar consideră că măsurile actuale sunt nerealiste.

„Îndeplinirea țintelor stricte de CO2 pentru mașini și furgonete în 2030 și 2035 este, în condițiile actuale, pur și simplu imposibilă,” au transmis aceștia.

Uniunea Europeană a stabilit o reducere a emisiilor de CO2 cu 55% pentru autoturisme și 50% pentru furgonete față de nivelurile din 2021 până în 2030, precum și reducerea completă, de 100%, până în 2035 – măsură echivalentă cu eliminarea completă a motoarelor cu ardere internă din piață.

Reprezentanții industriei auto susțin că, în ciuda investițiilor masive în electrificare, piața europeană se confruntă cu provocări structurale majore: dependență ridicată de Asia pentru producția de baterii, infrastructură de încărcare insuficientă, costuri de producție mai mari în Europa și tarife impuse de Statele Unite.

„Vehiculele electrice vor fi esențiale, dar trebuie să existe loc și pentru hibride (plug-in), sisteme cu extindere a autonomiei, motoare termice extrem de eficiente, hidrogen și combustibili sintetici,” au adăugat Kaellenius și Zink.

Scrisoarea vine în contextul unei întâlniri programate pe 12 septembrie între Comisia Europeană și liderii industriei auto, la care va participa și Ursula von der Leyen. Discuțiile vor aborda viitorul sectorului auto european, aflat sub presiunea concurenței puternice din partea producătorilor chinezi de vehicule electrice și a tarifelor americane, care afectează exporturile UE.

În martie, Comisia Europeană a acordat constructorilor auto timp suplimentar pentru a îndeplini obiectivele intermediare de reducere a emisiilor stabilite pentru 2025. În plus, politicieni din grupul de centru-dreapta al Parlamentului European, din care face parte și von der Leyen, au cerut retragerea interdicției din 2035 privind motoarele cu ardere internă.

În prezent, vehiculele electrice reprezintă aproximativ 15% din vânzările de autoturisme noi în Uniunea Europeană și 9% din cele de vehicule comerciale ușoare – cifre departe de nivelurile necesare pentru a atinge obiectivele stabilite pentru următorul deceniu.

Reprezentanții industriei consideră că impunerea de obligații legale și penalități nu va accelera tranziția. „Reglementările trebuie să fie realiste și să ofere flexibilitate tehnologică, altfel riscul este de a pierde competitivitatea globală a industriei auto europene,” au mai avertizat aceștia.

De asemenea, scrisoarea solicită revizuirea standardelor de emisii și pentru camioane și autobuze, subliniind necesitatea unei abordări integrate pentru toate segmentele de transport.

Discuțiile din septembrie ar putea deschide calea pentru ajustarea politicilor europene în domeniul mobilității și pentru definirea unui calendar mai realist de tranziție către neutralitate climatică.