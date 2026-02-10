Grupul Renault a decis să răscumpere participațiile partenerilor săi, Volvo și CMA CGM, și să devină acționar unic al societății Flexis, înființată inițial ca un proiect revoluționar pentru piața vehiculelor comerciale. Deși parteneriatul a fost lansat cu mult entuziasm în 2024 sub viziunea lui Luca de Meo, relațiile dintre cele trei părți s-au deteriorat sub noua conducere a lui François Provost, și au necesitat chiar intervenția unui mediator judiciar pentru a finaliza separarea, informează Le Monde.

Urmărește cele mai noi producții video TechRider.ro - articolul continuă mai jos -

Această mutare strategică vine într-un moment în care Renault dorește să integreze complet dezvoltarea noii generații de utilitare electrice în propriile structuri de inginerie. Unul dintre cele mai importante rezultate ale acestui proiect este viitorul Trafic E-Tech, un vehicul construit pe o platformă inovatoare de 800 de volți care promite încărcări ultra-rapide în mai puțin de douăzeci de minute.

Deși procesul de reintegrare a celor 150 de angajați Flexis rămâne incert, constructorul francez mizează pe această tehnologie pentru a-și consolida poziția pe piața utilitarelor, unde ocupă locul secund după Stellantis.

De ce s-a rupt alianța?

Mărul discordiei pare să fi fost ritmul de adoptare a vehiculelor electrice. În timp ce Volvo și CMA CGM rămân optimiști, conducerea Renault este mai temperată, și consideră că reglementările europene și piața se vor alinia mai lent decât s-a anticipat inițial.

Cifrele pieței în 2025 indică Stellantis cu 38,2% cotă de piață (lider în Franța), în timp ce Renault deține 28,7% cotă de piață.

Această divergență de opinii a influențat valoarea de piață a companiei și a grăbit decizia de preluare integrală, urmând ca detaliile financiare și eventualele deprecieri de active să fie făcute publice în raportul financiar din 19 februarie 2026.

CMA CGM va rămâne, cel mai probabil, un client de referință prin filiala sa CEVA, chiar dacă nu mai ocupă scaunul de acționar.