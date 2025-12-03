Guvernul spaniol va oferi anul viitor aproape 1,3 miliarde de euro pentru a sprijini piaţa de automobile electrice şi industria auto locală, în cadrul unui plan mai amplu ce vizează creşterea ponderii vehiculelor electrice produse în ţară la 95% în 2035, a declarat miercuri prim-ministrul Pedro Sanchez, informează Reuters, citată de Agerpres.

În primele 10 luni ale acestui an, ponderea vehiculelor complet electrice şi hibride plug-in fabricate în Spania s-a ridicat la aproximativ 10%, arată datele furnizate de industria auto. Automobilele hibride cu auto-încărcare (HEV) au reprezentat 26,7%.

Comparativ, anul trecut, aproximativ 20% din vehiculele din UE au fost complet electrice sau hibride plug-in.

Planul Guvernului de la Madrid pentru 2026 include subvenţii directe pentru consumatori, în valoare de 400 de milioane de euro, pentru cumpărarea de vehicule electrice, şi alte 580 de milioane de euro în cadrul unei schemei finanţate de UE, care sprijină investiţiile industriale. De asemenea, alte 300 de milioane de euro vor fi alocate pentru instalarea de puncte de încărcare de-a lungul drumurilor care încă nu sunt acoperite.

Spania a decis să îşi intensifice sprijinul pentru sectorul auto, pe măsură ce mărcile chinezeşti de vehicule electrice, precum BYD, se extind rapid, subminând rivalii europeni şi profitând de lipsa unui puternic producător auto spaniol.

Planul îşi propune să ajute sectorul auto autohton să îşi menţină locurile de muncă pe măsură ce producţia se mută către vehiculele electrice şi să se asigure că Spania rămâne al doilea cel mai mare producător de automobile din Europa, a declarat premierul Sanchez.

Proiectele firmelor străine vizând producţia de baterii, cum ar fi fabrica de patru miliarde de euro a companiei chineze CATL împreună cu Stellantis, creează locuri de muncă în Spania, dar, fără sprijin intern, ţara riscă să piardă know-how şi cotă de piaţă.

Conform foii de parcurs a autorităţilor spaniole, vânzările de modele electrificate ar urma să atingă 100% până în 2035.