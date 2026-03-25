Guvernul urmează să adopte joi, 26 martie, ordonanța de urgență privind declararea situației de criză pe piața carburanților, după mai multe amânări cauzate de lipsa avizelor necesare.

Potrivit unei informări oficiale, decizia vine după discuțiile desfășurate miercuri în cadrul Consiliului Național Tripartit pentru Dialog Social, în urma cărora Ministerul Finanțelor a operat o serie de modificări asupra proiectului. Acestea urmează să fie detaliate public înainte de adoptare.

Inițial, Executivul programase o ședință extraordinară pentru marți, însă aceasta a fost amânată după ce proiectul nu a primit toate avizele din partea Consiliul Economic și Social (CES). Documentul a fost ulterior revizuit și repus pe agenda instituției.

Modificare-cheie: producătorii, excluși de la plafonarea adaosului

Cea mai importantă schimbare față de varianta inițială vizează sfera companiilor afectate de plafonarea adaosului comercial.

Dacă în forma inițială măsura se aplica întregului lanț, inclusiv producătorilor, noua variantă exclude această categorie. Astfel, plafonarea, stabilită la maximum 50% din media adaosului comercial din 2025, va fi aplicată doar operatorilor care importă, distribuie sau comercializează produse petroliere.

Decizia ar putea avea un impact direct asupra modului în care costurile sunt distribuite pe lanțul de aprovizionare, în condițiile în care producătorii rămân în afara acestei limitări.

Scumpiri accelerate la pompă

Adoptarea ordonanței vine într-un moment de presiune maximă pe piața carburanților. În dimineața zilei de miercuri a fost înregistrată cea mai mare creștere de prețuri de la declanșarea conflictului din Orientul Mijlociu, la finalul lunii februarie.

Motorina standard a depășit pragul de 10 lei pe litru și în stațiile Petrom, cel mai mare jucător de pe piața locală. În rețele precum OMV, Rompetrol și Lukoil, acest prag fusese deja depășit în zilele anterioare.

Singura excepție rămâne MOL, unde prețurile se mențin ușor sub 10 lei pe litru în majoritatea stațiilor, cu valori apropiate de acest nivel pe autostrăzi.

Ce urmărește Guvernul

Prin această ordonanță, autoritățile încearcă să limiteze efectele creșterilor rapide de preț asupra economiei și populației, într-un context marcat de volatilitate ridicată pe piața internațională a petrolului.

Măsura de plafonare a adaosurilor comerciale este văzută ca o intervenție temporară menită să reducă presiunea asupra consumatorilor, însă eficiența acesteia rămâne subiect de dezbatere, mai ales în rândul specialiștilor din energie.

Adoptarea OUG privind criza carburanților marchează un nou pas în intervenția statului pe piața energetică, într-un moment în care prețurile ating niveluri record. Rămâne de văzut în ce măsură modificările operate — în special excluderea producătorilor — vor influența efectiv evoluția prețurilor la pompă în perioada următoare.