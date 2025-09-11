Hongqi pregătește lansarea a 15 modele electrice și hibride în Europa până în 2028

Producătorul auto chinez de lux Hongqi a anunțat că intenționează să lanseze 15 modele electrice și hibride pe piața europeană până în 2028, acoperind 25 de piețe, în timp ce își extinde rețeaua de distribuție și își consolidează prezența pe 0 piață unde competiția devine din ce în ce mai intensă, transmite Reuters.

La Salonul Auto IAA Mobility de la München, compania a prezentat modelul EHS5, un SUV electric compact, care marchează o etapă importantă în strategia sa de expansiune internațională. Vehiculul oferă o autonomie de 550 de kilometri și poate fi încărcat de la 10% la 80% în doar 20 de minute.

„EHS5 este mai dinamic și puțin mai tineresc decât EHS9, SUV-ul de mari dimensiuni pe care îl comercializăm deja în Europa”, a declarat Giles Taylor, șeful de design al FAW, compania de stat chineză din care face parte Hongqi. „Aceasta este foarte mult o mașină potrivită pentru mediul urban și suburban, pentru familii și șoferi individuali.”

Hongqi, cunoscută și sub denumirea de „Steagul Roșu”, este una dintre cele mai prestigioase mărci chinezești de automobile, cu o istorie strâns legată de conducerea de stat a Chinei. În trecut, modelele sale au fost folosite de lideri precum Mao Zedong. În prezent, brandul este orientat către piața globală și se află într-un proces accelerat de modernizare.

Compania vinde deja automobile în mai multe țări europene, inclusiv Norvegia, Țările de Jos și Polonia. Planurile sale pentru următorii ani prevăd o extindere semnificativă a rețelei de distribuție, cu peste 200 de dealeri operaționali în Europa până în 2028.

Strategia Hongqi se înscrie într-un context mai larg al producătorilor chinezi care încearcă să își consolideze prezența în Europa, pe fondul unui război al prețurilor pe piața internă a vehiculelor electrice. Companii precum BYD, Chery și Changan au început deja să vizeze clienții europeni, unde marjele de profit sunt mai ridicate comparativ cu piața locală.

Un alt pas important pentru Hongqi este colaborarea cu Leapmotor. În prima parte a acestui an, Leapmotor a anunțat că va furniza o platformă de vehicule electrice care va fi utilizată de Hongqi pentru a sprijini vânzările în străinătate. Directorul general al Leapmotor, Zhu Jiangming, a confirmat la München că această platformă va fi folosită pentru un nou model electric Hongqi, ce va intra în producție în trimestrul al patrulea din 2026.

Deși compania nu a comunicat încă detalii privind prețurile sau data exactă a lansării modelului EHS5 pe piața europeană, planurile sale reflectă intenția de a deveni un jucător important într-un sector în plină transformare.

Pe măsură ce Uniunea Europeană accelerează tranziția către mobilitatea electrică și impune standarde mai stricte de emisii, competiția dintre producătorii europeni tradiționali și noii veniți din China devine tot mai intensă. În acest peisaj, Hongqi mizează pe o combinație de design modern, autonomie ridicată și rețea extinsă de distribuție pentru a atrage clienți în segmentele premium și de volum.

Astfel, anunțul de la München subliniază determinarea producătorului chinez de a-și construi o poziție solidă pe o piață strategică, unde cererea pentru vehicule electrice continuă să crească rapid.