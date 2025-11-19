Structura impozitului auto se schimbă din 2026: pe lângă cilindree, autoritățile vor include în calcul și nivelul de emisii al fiecărei mașini.

Plenul reunit al Camerei Deputaților și Senatului a aprobat marți, în procedură de urgență, proiectul de lege revizuit privind noile taxe locale care vor intra în vigoare de anul viitor, inclusiv majorarea impozitelor pe mașini.

În legătură cu această nouă legislație, premierul Ilie Bolojan a declarat într-un interviu la ProTV că „există o formă în care o mașină nouă are un discount de aproximativ 20% dacă este nouă, iar o mașină mai veche, cu cât este mai veche are o penalizare aproximativ 20% față de impozitul standard”.

„În propunerile care sunt făcute, practic, deținerea unei mașini Euro 2 sau 3 înseamnă o penalizare de câteva procente, iar deținerea unei mașini noi înseamnă un discount. Aceasta este realitatea.

Acum există o logică pe proprietate, în sensul în care se penalizează cu o valoare rezonabilă deținerea unei mașini vechi și ți se acordă un discount la o mașină nouă.

Dar impozitul de bază este pe capacitatea cilindrică. Cu cât ai o capacitate cilindrică mai mare, cu atât vei plăti mai mult, iar cu cât ai o capacitate cilindrică mai mică vei plăti mai puțin. Există două logici: plata cu capacitatea cilindrică și plata invers proporțională cu vechimea mașinii”, a explicat Bolojan.

Care este noua abordare

Noua abordare urmărește taxarea suplimentară a vehiculelor vechi și cu norme de poluare mai slabe.

Pentru autoturismele noi sau cele încadrate în clase mai bune – precum Euro 6 – suma datorată ar putea scădea comparativ cu actualele valori, scrie Digi24. Însă reducerea nu se aplică automat: o mașină cu motor mare și normă bună de poluare nu va avea neapărat un impozit mai mic decât un vehicul cu cilindree redusă, dar cu emisii mai mari.

Formula revizuită introduce creșteri graduale pe tranșe de 200 cm³, cu praguri la 1.600, 2.000, 2.600 și 3.000 cm³.

Un exemplu pentru anul fiscal 2026:

un autovehicul de 1.600 cm³ încadrat în norma Euro 3 ar urma să fie impozitat cu 240 lei;

același motor, dar Euro 6, ar avea un impozit de 200 lei.

Ambele valori sunt mai mari decât cele din 2025, când impozitul era în jur de 100 lei.

Pentru motoarele de peste 2.000 cm³, situația diferă: în 2025, atât Euro 3, cât și Euro 6 au avut impozite de aproximativ 1.000 lei. Din 2026, pentru Euro 6 suma ar urma să scadă la circa 850 lei.

Pentru mașinile electrice, legislația prevede o taxă anuală fixă de 40 lei.