Încă un judeţ din România se dotează cu container special pentru stingerea incendiilor la maşini electrice, al treilea din ţară

Sibiul este al treilea judeţ din România, după Timiş şi Braşov, care are în dotarea pompierilor un container special de stins incendiile ce pot apărea la maşinile electrice, a anunţat joi, într-o conferinţă de presă, şeful Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă (ISU) Sibiu, locotenent-colonel Laurenţiu Anastasiu, transmite Agerpres.

Potrivit şefului ISU Sibiu, practic aceste vehicule, după un incendiu, trebuie să stea în container 24 de ore, acoperite cu apă, „pentru a elimina orice risc de explozie sau reaprindere”.

„Acest container de intervenţii la maşinile electrice, se pare că suntem al treilea judeţ la nivel naţional, ar mai fi la Timişoara şi cred că la Braşov, dar nu ştiu dacă este la acelaşi nivel ca acest container pe care l-am achiziţionat noi. (…) La maşinile electrice, fiind acei acumulatori, există riscul de reaprindere, un risc care poate să reapară după o oră, două, trei, după ce incendiul este lichidat. În acest sens, preluând de la colegii din alte ţări, modul de intervenţie şi care deţin astfel de echipamente, ne vom deplasa cu acest container, vom încărca maşina electrică în el, vom inunda maşina până la nivelul bateriilor, adică să fie integral acoperită de apă, pentru a elimina acest risc şi timp de 24 de ore acel autovehicul va sta acolo pentru a elimina orice risc de explozie sau de reaprindere”, a explicat locotenent-colonel Laurenţiu Anastasiu.

Totodată, ISU Sibiu s-a dotat şi cu o autocisternă care a costat 167.000 lei şi poate transporta apă pentru incendii de mare amploare şi pentru sprijin al populaţiei (apă menajeră). Cisterna respectivă a fost deja folosită la peste 330 de misiuni, inclusiv în judeţul Mureş (iunie-august 2025, peste 150 transporturi de apă menajeră), informează Consiliul Judeţean (CJ) Sibiu, cel care l-a cumpărat pentru ISU.

CJ Sibiu a cheltuit peste 2,4 milioane lei în ultimii patru ani pentru dotarea ISU Sibiu.

„Fiecare investiţie are un singur scop: de a creşte eficienţa şi siguranţa salvatorilor în timpul intervenţiilor. Ca om, cred că vieţile nu pot fi rezumate în simple cifre, însă am dorit ca prin aceste alocări de fonduri să fim alături de cei care, prin curaj şi muncă grea, schimbă destine”, a declarat preşedinta CJ Sibiu, Daniela Cîmpean, la conferinţa de presă menţionată.

