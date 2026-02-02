Început de an extrem de dificil pentru piața auto din România

Piața auto românească a consemnat un debut de an extrem de dificil. Potrivit datelor publicate de Asociația Constructorilor de Automobile din România (ACAROM), pe baza informațiilor furnizate de Direcția Generală Permise de Conducere și Înmatriculări (DGPCI), în luna ianuarie 2026 au fost înmatriculate doar 7.927 de autoturisme noi. Comparativ cu aceeași perioadă a anului trecut, nivelul reprezintă un declin accentuat, de 33,5%, notează Economica.net.

Din totalul autoturismelor înmatriculate în prima lună a anului, 974 au fost modele 100% electrice, segment care a înregistrat o scădere de 16,3% față de ianuarie 2025. Totodată, înmatriculările de autoturisme hibride s-au ridicat la 4.642 de unități, în scădere cu 12,1% în ritm anual.

Nici debutul anului 2025 nu a fost unul ușor

Nici debutul anului 2025 nu a fost unul ușor pentru piața auto, însă reculul de atunci a fost semnificativ mai moderat. În ianuarie 2025 erau înmatriculate 11.920 de autoturisme noi, cu 6,38% mai puține decât în aceeași lună din 2024.

În ceea ce privește performanțele pe mărci din ianuarie 2026, Dacia își menține poziția de lider, cu 1.442 de unități înmatriculate. Pe locul al doilea se situează Toyota, cu 764 de unități, urmată de Skoda, care completează podiumul cu 690 de autoturisme.

Dacia își menține poziția de lider

Clasamentul primelor zece mărci este continuat de Volkswagen (621 unități), Mercedes-Benz (422), Hyundai (390), BMW (385), Ford (376), BYD (312) și Renault (255). Merită subliniată evoluția modestă a mărcii Renault, care în ianuarie 2025 ocupa poziția a cincea, dispariția Suzuki din Top 10, precum și intrarea spectaculoasă în clasament a producătorului chinez BYD.

Pe segmentul autoturismelor rulate, piața a înregistrat de asemenea un recul. În luna ianuarie 2026 au fost înmatriculate 25.985 de mașini second-hand, cu 5,63% mai puține decât în perioada similară a anului trecut.