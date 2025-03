Într-un județ din România, aproape 70% din autoturismele înmatriculate au motoare diesel. Numărul lor continuă să crească

Aproape 70% dintre autoturismele înmatriculate în judeţul Bistriţa-Năsăud folosesc motorina drept combustibil, iar numărul acestora a crescut în anul 2024 faţă de anul anterior, potrivit raportului de activitate al Serviciului Public Comunitar Regim Permise de Conducere şi Înmatriculare a Vehiculelor, remis de Instituţia Prefectului, transmite Agerpres.

La sfârşitul anului trecut, în judeţ figurau înmatriculate 154.867 de vehicule, în creştere cu aproape 12.600 faţă de anul 2023, dintre care 115.553 erau autoturisme.

Dintre autoturisme, 80.603 funcţionau pe motorină (plus 6.660), 32.450 pe benzină (plus 259), 1.248 erau hibride (plus 473), 672 aveau motor electric (plus 438), iar 277 foloseau benzină şi GPL (plus 82).

S-a înregistrat şi o creştere cu aproape un sfert a numărului de motociclete la nivel judeţean, ajungându-se la un total de 2.557.

În evidenţele serviciului apăreau, la sfârşitul anului trecut, 128.980 de conducători auto, în creştere cu 2.768 de persoane, dintre care peste 60% sunt bărbaţi.

Raportat la vârstă, peste 40% dintre şoferii din Bistriţa-Năsăud au între 31 şi 50 de ani. Faţă de anul 2023, a crescut numărul şoferilor cu vârste între 51 şi 70 de ani, cu 1.368 de persoane, şi al celor de peste 70 de ani, cu 1.160 de persoane.

În judeţ erau, la finele lunii decembrie, 90 de conducători auto minori, de 16–17 ani, şi 5.469 care aveau între 18 şi 20 de ani.

Pe parcursul anului 2024, circa 12.400 de persoane au fost examinate la proba teoretică, în vederea obţinerii permisului de conducere, dintre care au fost admise mai puţin de jumătate, iar la proba practică au fost examinate puţin peste 8.500 de persoane, dintre care 63% au fost admise.