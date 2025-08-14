Karma va prezenta un nou coupé la un renumit show auto din SUA / Karma Amaris va costa aproximativ 200.000 de dolari

Anunțat în urmă cu câteva luni, noul Karma Amaris își va face debutul oficial la evenimentul auto Monterey Car Week din SUA. Conform unui comunicat de presă, la eveniment vor fi dezvăluite și interiorul „primului coupé hibrid EREV de performanță din lume”.

Motor în 3 cilindri, performanțe de supercar

Amaris este un model EREV, un hibrid cu motor termic care acționează pe post de generator. Acest sistem de range extender a mai fost văzut și în trecut, pe BMW i3, care putea fi comanda cu acest sistem. Tot ansamblul de propulsie al lui Amaris este alimentat de o baterie de 41,5 kWh, care la rândul său este alimentată de un motor turbo cu 3 cilindri.

În total, Karma Amaris dezvoltă 708 cai putere și un cuplu maxim de 916 NM, îndeajuns pentru a propulsa noul coupé de lux de la 0-100 km/h în 3,5 secunde. Producătorul anunță o autonomie pur-electrică de aproximativ 160 km, și una combinată de peste 600 km.

Caroserie din aluminiu și fibră de carbon

Noul Amaris dispune de o caroserie realizată din fibră de carbon și aluminiu, iar modelul care va fi prezentat la Monterey este vopsit într-o culoare Solar Blaze Red. Ușile sunt de tip swan doors, ca la modelele mai vechi ale Aston Martin, iar jantele din aliaj de 22 de inci completează linia fluidă de design.

Interiorul va fi căptușit în piele și piele întoarsă, cu accente de fibră de carbon și plastic Piano Black. Plafonul noului Amaris este din sticlă electrocromată, care, la apăsarea unui buton, se face opacă.

Marques McCammon, președinte și CEO al Karma, spune despre noul Amaris că „oferă toate bucuriile și indulgențele unui coupé de performanță pur-sânge: performanță uluitoare, stil exuberant și dotări interioare opulente”. Sistemul de propulsie hibrid EREV oferă clienților „libertatea de a alimenta cu benzină sau de a reîncărca cu electricitate, oricare este mai convenabil”, mai spune McCammon.