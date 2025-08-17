„Leul Africii”: Peugeot 504, mașina care a scris istorie pentru francezi

În 1968, Peugeot a lansat modelul 504 pentru a înlocui vechea linie 404, însă nimeni nu se gândea ce va urma. Din mai multe motive, pe care le vom detalia în cele ce urmează, modelul francez produs în forma de caroserie sedan, coupe, cabriolet (primele trei având designul realizat de casa Pininfarina), break și camionetă (design intern) a ajuns una dintre cele mai faimoase mașini nu doar ale constructorului Peugeot, dar și din istoria auto.

Cum a luat naștere o legendă

În cazul lui 504, cel mai mare sedan al francezilor de la Peugeot, abordarea simplistă a fost câștigătoare: a dus la nașterea unei mașini care era confortabilă, ușor de condus, rezistentă, fiabilă, manevrabilă pe teren accidentat, cu suspensie cu cursă lungă, în același timp cu gardă la sol mare – pe scurt, un fel de tanc fără șenile. Asta nu înseamnă că 504 nu era o mașină modernă. Spre exemplu, roțile din spate suspendate pe brațe oscilante, arcuri elicoidale și amortizoare telescopice, alături de roțile față cu amortizoare și brațe triunghiulare, permiteau o călătorie foarte confortabilă.

Când a fost lansată, în septembrie 1968, motto-ul folosit pentru promovarea mașinii era „Stil italian, suflet francez”, cu o trimitere la designul semnat Pininfarina.

Formula succesului lui 504: motor amplasat frontal, tracțiune pe roțile din spate, schimbător de viteze pe coloana de direcție, șasiu rigid. De-a lungul timpului, gama de motoare disponibile a fost modificată.

În Europa, la un an de la lansare, în 1969, Peugeot 504 a fost denumită „Mașina anului în Europa”. De-a lungul timpului, a primit numeroase porecle: „Leul Africii”, „Regina Africii”, „Mercedesul Francez”, „Umukango” (în anumite țări africane, termen laudativ legat de prestigiul său), „Bush taxi” – o formă transport în cele mai dure și izolate zone din Africa. În 2013, Los Angeles Times a numit 504 „Calul de povară al Africii”.

Asamblată pe aproape toate continentele, chiar și după aproape 40 de ani

Peugeot 504 a fost un succes mult mai mare decât se aștepta oricine, iar numărul țărilor în care s-a produs și asamblat arată popularitatea mașinii.

În Europa, 504 s-a produs în 3 milioane de exemplare, în Franța, între 1968 și 1983. Totodată, s-a produs în Argentina în perioada 1969–1999, în China în 1989–1997, Kenya 1975–2004, Nigeria 1975–2006, Africa de Sud 1970–1985, Spania 1977–1980 și Taiwan 1979–1984. Totodată, s-a asamblat în Franța, Argentina, Australia, Chile, China, Egipt, Kenya, Maroc, Noua Zeelandă, Nigeria, Portugalia, Africa de Sud, Spania, Thailanda, Taiwan, Tunisia și Uruguay. În afara modelelor fabricate în Europa, producția a continuat prin intermediul diferitelor înțelegeri de licențiere chiar și după anul 2000. Spre exemplu, în Nigeria s-a asamblat din kit-uri de componente până în 2006, iar în Kenya până în 2004.

Inițial, 504 era disponibil cu un motor pe benzină de 1,8 litri care producea 81 de cai-putere, legat la o transmisie manuală cu patru trepte poziționată pe coloana de direcție. Câteva luni mai târziu, a devenit disponibilă și o transmisie automată în trei trepte (chiar prima transmisie automată produsă de ZF – 3 HP 12).

Un an mai târziu, în 1970, Peugeot 504 a primit un motor nou pe benzină de 1971 cmc, care producea 92 de cai-putere în varianta cu carburator, și 103 cai-putere în varianta cu injecție directă. Modelul de 103 cai-putere se remarca și prin performanțele dinamice: sprintul 0-100km/oră era atins în doar 13,2 secunde. În același an, a apărut în gamă și un diesel de 2112 cmc, care producea 64 de cai-putere, fiind eliminat vechiul motor pe benzină de la lansare. Au urmat și alte motorizări pe benzină și diesel.

În 1970 a apărut și faimosul break, care are să facă istorie în multe țări din Africa și America Latină. Acesta venea cu un plafon ridicat, un ampatament mărit și o punte spate cu arcuri elicoidale.

“Leul Africii”

La nivel mondial, Peugeot 504 s-a remarcat prin faptul că ajungea oriunde, de la savane la zone împădurite.

În anumite țări din Africa, mașina a fost folosită pe scară largă, de la autorități la persoane fizice, iar în zonele rurale a fost populară mai ales varianta break, care avea reputația că poate străbate orice șosea. Aceste mașini erau adevărați cai de povară, fiind folosite aproape până la dezmembrare.

Una dintre poreclele lui Peugeot 504 în anumite părți din Africa este „Bush taxi”, acest termen referindu-se de fapt la o formă de transport public neoficial din anumite zone rurale africane, unde un șofer face curse regulate cu mașina plină între două destinații, fără un program anume. Totuși, este folosit ca sinonim și pentru 504.

De-a lungul deceniilor, Peugeot 504 s-a remarcat prin capacitatea sa de a îndura condițiile cele mai vitrege, dar și prin fiabilitatea sa nemaipomenită la mai multe capitole, mai ales motorizări.

Performanțele de pe șosele nu au rămas fără ecou și în motorsport. La mijlocul anilor ‘70, Peugeot 504 a câștigat mai multe curse de raliu în Africa.