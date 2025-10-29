Lucid va lansa un vehicul electric de dimensiuni medii cu conducere autonomă, echipat cu procesoare Nvidia

Lucid Group a anunțat că intenționează să lanseze un vehicul electric de dimensiuni medii, cu conducere autonomă de nivel 4, echipat cu sisteme informatice de la Nvidia, marcând un pas înainte către mașini care pot funcționa fără intervenția șoferului în majoritatea condițiilor, potrivit Reuters.

Producătorii de automobile dezvoltă tehnologia de conducere autonomă bazată pe inteligență artificială, cu accent pe îmbunătățirea siguranței și reducerea necesității controlului sau monitorizării umane în majoritatea condițiilor. Viitoarea mașină Lucid va necesita o intervenție umană minimă, ceea ce o face una dintre cele mai apropiate de tehnologia complet automatizată de nivel 5.

Se preconizează că modelul de dimensiuni medii va fi situat sub sedanul Lucid Air în ceea ce privește prețul și dimensiunea, vizând un segment de piață mai larg. Lansarea face parte din planul Lucid de a se extinde dincolo de sedanurile de lux către mașini electrice cu volum mai mare.

Lucid intenționează să utilizeze o combinație de senzori, inclusiv camere, radar și lidar, pentru a activa sistemul său de conducere autonomă. Liderul de piață Tesla se bazează exclusiv pe tehnologia de vizualizare pe camere pentru funcțiile sale de asistență la conducere.

Se preconizează că noul model va concura cu modelul Y, cel mai bine vândut model al Tesla, și cu SUV-ul R2 al Rivian.

Lucid, susținut de Fondul de Investiții Publice al Arabiei Saudite, a declarat că următoarea sa generație de mașini va utiliza cipurile DRIVE AGX Thor ale Nvidia pentru a alimenta sistemele de conducere.

Producătorul de vehicule electrice intenționează, de asemenea, să utilizeze instrumentele software ale Nvidia în fabricile sale pentru a îmbunătăți calitatea și a accelera producția.

Comercializarea tehnologiei de conducere autonomă a fost mult mai dificilă decât se anticipase, costurile ridicate, reglementările stricte și investigațiile federale forțând multe companii, inclusiv General Motors Cruise, să își înceteze activitatea.

Anunțul Lucid se bazează pe eforturile sale de a-și extinde parteneriatele tehnologice. La începutul acestui an, a început colaborarea cu Uber și cu firma de tehnologie de conducere autonomă Nuro pentru a furniza mașini electrice premium pentru servicii de transport.