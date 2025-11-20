Sistemul E-Sigur este în lucru, nu blocat, şi procesează deja sancţiuni, fiind extins gradual pe măsura conformităţii tehnice a camerelor, a transmis, joi, Ministerul Afacerilor Interne, scrie Agerpres.

Potrivit unei precizări a MAI, sistemul va permite sancţionarea automată la nivelul standardelor UE, va reduce birocraţia cu peste 80%, va creşte disciplina rutieră şi va salva vieţi.

„Sistemul E-Sigur nu este blocat; se află în etapa firească de integrare şi omogenizare tehnică. Implementarea unui sistem naţional nu se reduce la simpla existenţă a unor camere video. Aşa cum monitorul nu este calculatorul, camera nu este sistemul E-Sigur”, a informat Ministerul de Interne, într-un material publicat pe site-ul propriu.

Sistemul cuprinde infrastructură naţională de procesare video, algoritmi ANPR şi module de analiză automată, fluxuri securizate de date, audit tehnic şi metadate certificate, conectări cu bazele de date MAI, comunicare cu proprietarul şi/sau contravenientul şi o arhitectură unică pentru toate unităţile administrativ-teritoriale (UAT-uri), a explicat ministerul.

Conform acestuia, autorităţile locale au instalat echipamente extrem de diverse, cu standarde, tehnologii şi protocoale diferite.

Procesul de omogenizare, testare şi certificare este în desfăşurare, iar MAI poate valida conectarea doar după ce camerele îndeplinesc cerinţe stricte privind: acurateţea datelor, securitatea cibernetică, auditarea tehnică, compatibilitatea cu hub-ul ministerului, se mai explică în materialul citat.

Proiectul de OUG nu este „o ajustare birocratică”, ci fundamentul care permite funcţionarea completă a sistemului, iar cadrul legislativ actual permite doar un volum limitat de procesări automate, în fiecare situaţie fiind validate individual de poliţist, a punctat MAI.

„În prezent, foarte multe operaţiuni trebuie făcute manual, autorităţile locale trebuie să asigure capabilităţi şi/sau servicii de imprimare masivă şi comunicare a documentelor întocmite în legătură cu încălcarea normelor de circulaţie pe drumurile publice”, a indicat Ministerul de Interne.

Conform sursei citate, proiectul de OUG privind sistemul permite procesarea automată a abaterilor într-un volum masiv, digitalizează complet interacţiunea dintre poliţist, proprietar şi contravenient, elimină dublarea absurdă a corespondenţei, defineşte cadrul probatoriului digital, în contextul în care comunicarea procesului verbal este o etapă esenţială pentru valabilitatea acestuia şi exercitarea dreptului de apărare.

Prin aceste măsuri, a completat MAI, pentru prima dată în România sancţionarea automată devine posibilă la scară largă.

„Ceea ce întăreşte decisiv proiectul E-Sigur este al doilea flux – Agent constatator – Proprietar şi, ulterior, – Contravenient, care până acum era fragmentat şi puternic birocratizat. Prin noile prevederi, acest flux devine digital, unitar şi puternic automatizat: proprietarul este identificat direct în bazele de date, comunicările se realizează electronic, iar procesul-verbal este generat şi semnat digital”, se mai arată în articol.

E-Sigur consolidează şi operaţionalizează relaţia juridică dintre constatarea tehnică şi sancţiunea aplicată persoanei responsabile, făcând posibil un volum mare de procesări, rapiditate procedurală şi un grad ridicat de acurateţe probatorie. „În concluzie, nu se amână nimic, ci MAI implementează, etapizat şi responsabil, în limita fondurilor disponibile, cel mai modern sistem rutier din România”, a mai transmis sursa citată.