Mercedes începe producția pentru vehiculele sale comerciale electrice / Propulsoarele sunt fabricate în România

Producătorul auto german Mercedes-Benz dă startul producției pentru gama sa de vehicule comerciale electrice, prin debutul producției de serie a noului model VLE. Conform unui comunicat de presă al Mercedes, fabrica din Vitoria, Spania, va produce și celelalte modele comerciale electrice ale germanilor.

Mercedes VLE va debuta anul viitor

Noul VLE este primul vehicul al unei arhitecturi modulare noi, iar testele de producție efectuate în timpul fazei de ramp-up a sa asigură faptul că Mercedes este pregătită pentru producția de serie a noii dube electrice de lux.

„În timp record, am dus VLE de la considerentele inițiale ale conceptului la maturitatea producției. Pe parcursul întregului proces de dezvoltare, am utilizat în mod consecvent metode digitale inovatoare, creând în același timp eficiențe semnificative. (…) Vom prezenta rezultatul în prima jumătate a anului 2026”, a declarat Thomas Klein, directorul Mercedes-Benz Vans.

Compania transmite că aproximativ 5.000 de angajați au fost instruiți cu privire la noile procese care se vor desfășura în fabrica spaniolă. Printre subiectele abordate s-au numărat, de exemplu, integrarea noilor standarde IT, precum și utilizarea noilor tehnologii și materiale.

Motoare electrice produse în România

Potrivit Profit.ro, motoarele electrice ce vor propulsa noul VLE vor fi produse la noi în țară. Concret, motoarele vor fi produse la Sebeș de Star Assembly, iar Start Transmission din Cugir va produce transmisiile. Publicația mai anunță că motoarele electrice vor fi montate și pe restul gamei de vehicule utilitare electrice a Mercedes-Benz.

Începând din 2026, fabrica din Vitoria va produce inițial noul VLE complet electric, Clasa V, Vito și eVito în mod flexibil, în funcție de cererea clienților. VLE este integrat în producția curentă a fabricii din Vitoria, inițial ca vehicul electric, ulterior și cu un motor cu ardere internă „de ultimă generație”, transmite producătorul german.

Acest lucru înseamnă că diferite modele de vehicule Mercedes-Benz provin de pe aceeași linie de asamblare, cu flexibilitate de propulsie. În acest scop, toate procesele de producție au fost verificate și adaptate în mod corespunzător. Datorită investițiilor realizate de Mercedes în fabrica din Vitoria, au fost create un atelier de caroserie nou și modern și un atelier de vopsire nou, complet flexibil. Sala de asamblare a fost, de asemenea, modernizată extensiv în timpul operațiunilor de producție în curs.