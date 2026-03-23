Ministrul Energiei: Măsurile pentru carburanți nu vor opri scumpirile, dar le vor tempera 

23 martie 2026
carburant-benzina-motorina
Sursa foto: Anthony Behar / Sipa USA / Profimedia
Măsurile pregătite de Guvern pentru limitarea prețurilor la carburanți nu vor putea compensa integral efectele crizei de pe piața globală, însă vor contribui la încetinirea ritmului de creștere, a declarat ministrul Energiei, Bogdan Ivan, citat de Agerpres. 

Oficialul a precizat că pachetul de măsuri a fost elaborat după consultări cu reprezentanți ai industriei și specialiști, în contextul perturbărilor generate de conflictul din Orientul Mijlociu. „Este evident că aceste măsuri nu sunt perfecte și nu pot absorbi integral șocul extern, dar vor avea efecte de temperare a creșterilor”, a afirmat acesta. 

Printre principalele intervenții anunțate se numără declararea stării de criză pe piața combustibililor, limitarea exporturilor de motorină și plafonarea adaosului comercial al companiilor petroliere la 50% din media anului 2025. De asemenea, autoritățile intenționează să elimine obligativitatea unui procent minim de 8% biocombustibili în benzină, măsură care ar putea reduce presiunea asupra prețurilor la pompă. 

Guvernul pregătește și scheme de sprijin pentru anumite sectoare economice. Astfel, transportatorii ar urma să beneficieze de o bonificație de 85 de bani pe litru, iar agricultorii de o reducere a accizei de 2,6 lei pe litru de motorină. 

Ministrul Energiei a reamintit că, recent, Executivul a intervenit și pe piața gazelor naturale, unde prețurile au crescut puternic după declanșarea conflictului din regiune. În prezent, aproximativ 3,5 milioane de consumatori casnici beneficiază de un preț plafonat la 0,31 lei/kWh. 

În acest context, oficialul a subliniat că veniturile suplimentare generate la buget din scumpirea carburanților ar trebui redistribuite către economie și populație, fie prin reduceri de taxe, fie prin alte mecanisme de compensare. 

Guvernul urmează să adopte în perioada imediat următoare o ordonanță de urgență care să instituie oficial aceste măsuri și să stabilească cadrul de intervenție pe durata crizei de pe piața petrolieră. 

