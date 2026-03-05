Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, a declarat că autoritățile analizează mai multe scenarii pentru gestionarea evoluției prețurilor la carburanți, unul dintre acestea fiind reducerea accizelor, potrivit Mediafax.

„Lucrăm la mai multe scenarii, inclusiv acesta”, a spus ministrul pentru Digi24, întrebat dacă guvernul ia în calcul o reducere a accizei la carburanți.

Potrivit ministrului, prețurile carburanților au înregistrat în ultimele zile o creștere în România.

„Până miercuri am avut o creștere de aproximativ 20 de bani la motorină și de aproximativ 25 de bani până joi dimineață”, a spus Ivan.

Acesta a adăugat că în unele state din vestul Europei majorările sunt chiar mai mari.

Stocuri de combustibil pentru cel puțin cinci luni

Ministrul Energiei a mai afirmat că România dispune de stocuri suficiente de combustibil pentru cel puțin cinci luni și că, în ultimul an, autoritățile au lucrat împreună cu companiile din sector pentru diversificarea rutelor de aprovizionare.

„Începând de anul trecut, după criza din octombrie, am început, împreună cu toate companiile din România, să creăm rute alternative de aprovizionare de combustibil, fără să știm că va urma acest eveniment. Acest lucru ne-a dat flexibilitatea de a ne asigura stocuri pentru cel puțin cinci luni de zile”, a declarat Ivan.

Potrivit acestuia, în prezent mai puțin de 7% din importurile de produse petroliere rafinate ale României ajung prin Strâmtoarea Ormuz, una dintre principalele rute globale pentru transportul petrolului.

Alte măsuri analizate

Ministrul a precizat că autoritățile discută și alte opțiuni pentru stabilizarea pieței energetice.

Printre acestea se numără extinderea unor contracte comerciale existente, creșterea importurilor de petrol din state precum Azerbaidjan și Kazahstan, precum și repornirea unor facilități de rafinare din România.

Întrebat direct dacă reducerea accizelor este o opțiune concretă, Ivan a spus că decizia aparține în principal Ministerului Finanțelor și Guvernului.

„Nu sunt ministrul de Finanțe. Dar este evident că împreună cu ministrul de Finanțe, cu prim-ministrul și cu colegii din coaliție lucrăm la mai multe scenarii, printre care și acest scenariu”, a afirmat ministrul Energiei.