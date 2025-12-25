Aprilia RS-GP 20 pilotată de Aleix Espargaro, scoasă la licitație în Marea Britanie

O motocicletă Aprilia RS-GP 20 de MotoGP, utilizată de Aleix Espargaro, va fi scoasă la licitație în Marea Britanie la începutul anului viitor, chiar de către fostul său pilot. Modelul va fi oferit spre vânzare în cadrul evenimentului „The Iconic Sale at Race Retro 2026”, organizat de Iconic Auctioneers la Stoneleigh Park, Warwickshire, în perioada 20–22 februarie 2026.

Motocicleta a fost oferită lui Aleix Espargaro direct de către Aprilia în 2022, la doi ani după sezonul 2020, încheiat de spaniard pe locul 17 în clasamentul general, cu cel mai bun rezultat un loc opt într-o cursă. RS-GP 20 a fost utilizată într-un singur sezon competițional, însă reprezintă un punct de referință în dezvoltarea accelerată a proiectului Aprilia în MotoGP.

Aleix Espargaro a fost figura centrală a programului MotoGP al constructorului din Noale între 2017 și retragerea sa din activitatea competițională cu normă întreagă, la finalul sezonului 2024. În această perioadă, spaniardul a obținut trei victorii, cinci pole position-uri și un cel mai bun rezultat final de locul patru în clasamentul general, în 2022. Ulterior, italianul Marco Bezzecchi a reușit să îmbunătățească performanța Aprilia, încheind sezonul 2025 pe locul trei.

Aprilia RS-GP 20 a marcat o schimbare majoră față de versiunea anterioară, beneficiind de un nou motor V4 la 90 de grade, alături de un pachet aerodinamic, un șasiu și soluții tehnice complet revizuite. Deși a fost prezentă în MotoGP doar într-un singur sezon, motocicleta este considerată o piesă-cheie în evoluția rapidă a Aprilia în clasa regină.

Exemplarul scos la licitație este descris ca fiind într-o stare complet originală, „ca și cum ar fi coborât direct de pe pistă”. Motocicleta este echipată cu evacuare Akrapovič, suspensie Öhlins realizată la comandă, discuri de frână frontale din carbon și carenaj integral din fibră de carbon. Aceasta va fi livrată împreună cu documentația originală Aprilia și notele de livrare.

Mark Bryan, Motorcycle Manager în cadrul Iconic Auctioneers, a explicat pentru MCN modul în care a fost inițiată vânzarea: „El m-a contactat direct. De obicei vând motociclete pentru colecționari; este prima dată când vând o motocicletă direct pentru pilotul care a concurat cu ea”. Bryan a subliniat și faptul că motocicleta păstrează electronica Marelli: „Încă are electronica Marelli montată, ceea ce este neobișnuit; de regulă, acestea sunt demontate”.

Pachetul de vânzare include și echipamentul complet de cursă purtat de Espargaro pe această motocicletă: combinezonul, cizmele, mănușile și casca. „Să găsești și să cumperi o altă motocicletă de MotoGP este aproape imposibil. În mod normal, acestea nu ajung pe piața liberă”, a mai precizat Bryan.

Iconic Auctioneers are experiență în comercializarea unor motociclete de MotoGP, casa de licitații vânzând anterior modele precum Ducati GP03 a lui Loris Capirossi, Ducati GP07 cu care Casey Stoner a câștigat titlul mondial, precum și Ducati GP19 pilotată de Andrea Dovizioso.

Aprilia RS-GP 20 a lui Aleix Espargaro are o estimare de vânzare cuprinsă între 300.000 și 400.000 de lire sterline, potrivit organizatorilor licitației.