BMW și TVS încep producția noului F 450 GS, odată cu atingerea pragului de 200.000 de unități G310

TVS Motor Company și BMW Motorrad marchează un moment semnificativ în parteneriatul lor din segmentul sub 500 cmc, confirmând depășirea bornei de 200.000 de motociclete G310 produse. Anunțul vine în același timp cu startul producției pentru noul BMW F 450 GS la uzina TVS de la Hosur, model prezentat public pentru prima dată la EICMA 2025.

Urmărește cele mai noi producții video TechRider.ro - articolul continuă mai jos -

Un deceniu de colaborare și o extindere constantă

Parteneriatul indo-german a început în 2013, odată cu dezvoltarea și producția gamei BMW G310. În cei zece ani de colaborare, platforma a devenit unul dintre reperele BMW în segmentul de volum, în special pe piețele asiatice. În prezent, TVS și BMW produc motociclete pentru peste 100 de piețe internaționale, iar gama G310 se menține ca un pilon important în strategia globală BMW Motorrad.

TVS: F 450 GS marchează „începutul unei noi ere”

KN Radhakrishnan, director și CEO al TVS Motor Company, a descris succesul colaborării ca fiind rezultatul unui proces tehnic bine aliniat și al unor priorități comune:

„Sinergia noastră inginerească și valorile împărtășite în materie de inovație și calitate au stat la baza fiecărei realizări… Astăzi, când celebrăm pragul de 200.000 de unități, marcăm totodată începutul unei noi ere odată cu lansarea modelului BMW F 450 GS.”

TVS poziționează noul 450 nu doar ca o evoluție în gama comună, ci ca o dovadă a capacității sale de producție avansată, în zona premium a pieței moto.

BMW: un „capitol nou” în alianța indo-germană

Markus Flasch, CEO BMW Motorrad, a descris parteneriatul drept „o alianță îndrăzneață” care s-a transformat în timp într-un real pilon comercial:

„BMW G310 R, G310 GS și G310 RR se bucură de o popularitate neegalată la nivel global și au devenit un element-cheie în creșterea BMW Motorrad. Lansarea noului BMW F 450 GS marchează următorul capitol din parcursul nostru comun.”

Noi platforme, noi modele, noi direcții

Comunicatul TVS confirmă că cele două companii lucrează deja la următoarea etapă a colaborării — dezvoltarea unor platforme noi și tehnologii orientate spre mobilitate urbană și motociclete premium de cilindree mică.

În mod firesc, se conturează scenariul replicării strategiei G310: pe lângă F 450 GS, ar putea urma un naked și o variantă sport, bazate pe același propulsor. Alte posibilități menționate includ un maxi-scuter premium sau un tourer rutier în stilul BMW F 900 XR.

Odată cu intrarea în producție a F 450 GS, colaborarea TVS–BMW intră într-o nouă fază, consolidându-și rolul în zona motocicletelor accesibile, dar cu ambiții tehnologice și orientare globală.