Marc Marquez intră în clubul select al piloților campioni cu constructori diferiți

Marc Marquez, proaspăt încoronat campion mondial MotoGP în 2025, și-a înscris numele într-o categorie rară a istoriei motociclismului: cea a sportivilor care au cucerit titluri mondiale la clasa regină cu doi producători diferiți. Performanța sa vine la capătul unei reveniri considerate deja una dintre cele mai spectaculoase din sportul modern.

Urmărește cele mai noi producții video TechRider.ro - articolul continuă mai jos -

Campionul spaniol al echipei Ducati Lenovo a încheiat un ciclu început cu patru ani de dificultăți: accidentări repetate, patru intervenții chirurgicale la brațul drept, numeroase abandonuri și un parcurs care l-a adus aproape de retragere. Totuși, sezonul 2025 a marcat revenirea totală a lui Marquez, după ce trecerea la Ducati i-a revitalizat cariera, aducându-i primul succes după o pauză de 1043 de zile, în perioada petrecută la Gresini.

Un club restrâns în istoria MotoGP

Reușita lui Marquez îl alătură unui grup exclusivist de piloți care au cucerit titluri mondiale cu două mărci diferite de motociclete. În primele decenii ale competiției, Geoff Duke a fost pionierul, obținând titluri cu Norton și Gilera. Giacomo Agostini a repetat performanța în 1975, devenind campion cu Yamaha după o perioadă dominată de MV Agusta.

În era modernă, americanul Eddie Lawson a câștigat campionate consecutive în 1988 și 1989 cu Yamaha, respectiv Honda. Apoi a urmat Valentino Rossi, care a adus trei titluri pentru Honda între 2001 și 2003, înainte de celebrul transfer la Yamaha, unde a devenit campion în 2004 și 2005, primele succese ale constructorului după epoca lui Wayne Rainey.

Precedenții moderni: Rossi și Stoner

După Rossi, Casey Stoner a marcat un moment istoric în 2007, cucerind titlul cu Ducati și readucându-i în fruntea sportului. Ulterior, trecerea australianului la Honda în 2011 i-a adus un nou titlu, confirmându-i statutul de pilot capabil să atingă performanțe de top pe motociclete diferite.

Drumul lui Marquez către record

Când Stoner s-a retras brusc la finalul lui 2012, locul liber din echipa Honda a fost ocupat de un tânăr Marc Marquez, care a început o serie de șase titluri mondiale în 2013, 2014, 2016, 2017, 2018 și 2019. Această „epocă Marquez” s-a încheiat brusc la Jerez, prin accidentarea gravă care a schimbat cursul carierei sale.

Anii următori au fost marcați de operații, recuperări și dificultăți tehnice. Dar odată cu trecerea la Ducati, cariera lui Marquez a intrat pe o pantă ascendentă. În 2025, el a reușit să câștige titlul mondial în Japonia, cu cinci etape rămase, demonstrând adaptare rapidă și consistență remarcabilă în noua echipă.