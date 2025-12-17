Shoei lansează e:DRYLENS, un vizor electronic anti-aburire cu protecție solară integrată

Producătorul japonez de căști Shoei a anunțat lansarea unui nou accesoriu electronic destinat îmbunătățirii vizibilității în timpul mersului pe motocicletă. Denumit e:DRYLENS, noul insert pentru vizor combină funcția anti-aburire cu un sistem de umbrire controlat electronic, fiind conceput pentru a oferi atât protecție solară, cât și claritate vizuală în condiții variate de temperatură și lumină.

Potrivit informațiilor furnizate de Shoei, e:DRYLENS utilizează un film special cu cristale lichide, cu grad de opacitate variabil, dezvoltat de compania Dai Nippon Printing. Tehnologia permite ajustarea nivelului de întunecare al vizorului, de la deschis la închis, fie manual, fie automat, prin intermediul unui comutator. Astfel, utilizatorul poate adapta rapid vizibilitatea în funcție de condițiile de lumină ambientală.

Fiind un sistem electronic, e:DRYLENS necesită alimentare electrică. Insertul este echipat cu un port USB-C pentru încărcare. Conform specificațiilor comunicate de producător, autonomia ajunge la aproximativ 20 de ore de funcționare cu o singură încărcare completă, iar timpul de încărcare este estimat la circa trei ore.

Noul insert este compatibil exclusiv cu vizierele Shoei CWR-F2 și CWR-F2R, care echipează doar anumite modele de căști din gama producătorului japonez. Astfel, disponibilitatea produsului este limitată atât din punct de vedere al compatibilității, cât și al pieței de lansare.

În acest moment, Shoei a anunțat comercializarea e:DRYLENS doar pentru piața din Japonia. Precomenzile vor fi deschise începând cu data de 9 ianuarie 2026, iar prețul de lansare este de aproximativ 176 de euro. Compania nu a oferit, deocamdată, informații privind disponibilitatea produsului pe alte piețe internaționale.

Prin această lansare, Shoei adaugă o soluție electronică complexă gamei sale de accesorii pentru căști, adresându-se motocicliștilor care își doresc un control sporit al vizibilității, fără a schimba viziera în funcție de condițiile de drum sau de vreme.