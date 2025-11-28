Honda accelerează tranziția către materiale sustenabile în producția de motociclete

Honda continuă dezvoltarea inițiativelor dedicate reducerii impactului asupra mediului, prin adoptarea materialelor alternative și a tehnologiilor de reciclare în producția de motociclete. Aceste acțiuni fac parte din strategia globală „triple action to zero”, care abordează neutralitatea carbonului, energia curată și circulația resurselor, cu obiectivul atingerii emisiilor nete zero până în 2050.

Urmărește cele mai noi producții video TechRider.ro - articolul continuă mai jos -

Pe lângă electrificare și optimizarea proceselor logistice și de producție, compania a introdus în tot mai multe modele soluții menite să reducă utilizarea materialelor plastice convenționale. Printre acestea se află panourile semi-transparente ne-vopsite ale modelelor SH125i și SH150i Vetro, a căror producție generează cu 9,5% mai puține emisii de CO2 în fabrica Honda din Atessa, comparativ cu procesul standard de vopsire.

DURABIO, material bio-based folosit pe tot mai multe modele Honda

Un element central în strategia Honda îl reprezintă DURABIO, un plastic tehnic bio-based dezvoltat de Mitsubishi Chemical Group. Materialul provine din izosorbid, obținut din surse regenerabile precum porumbul necomestibil. Printr-un proces de rafinare, amidonul este transformat în glucoză, apoi în sorbitol și ulterior în izosorbid, un compus capabil să înlocuiască materiale derivate din petrol.

DURABIO se remarcă prin claritate optică, durabilitate la zgârieturi, stabilitate la impact și rezistență UV. Proprietățile permit utilizarea materialului în aplicații fără vopsire, permițând un finisaj lucios și culori intense direct din procesul de producție. Materialul este deja folosit în carene, parbrize și elemente de caroserie pe mai multe modele Honda, inclusiv CRF1100L Africa Twin, NT1100, NC750X, CB1000GT, X-ADV și Forza 750.

Introducerea DURABIO a debutat în martie 2024, odată cu parbrizul modelului CRF1100L Africa Twin — primul parbriz de motocicletă din lume realizat din plastic tehnic bio-based. Ulterior, X-ADV a integrat materialul în parbriz și în elementele exterioare, iar Forza 750 l-a adoptat în zona centrală a ghidonului și în carenele frontale. NT1100 a inclus componente din DURABIO în carenajul frontal, iar NC750X a preluat materialul pentru panouri laterale, carene intermediare și parbriz, devenind primul model Honda cu caroserie colorată direct în DURABIO. Cel mai recent exemplu este modelul CB1000GT (26YM), prezentat la EICMA 2025, echipat cu un parbriz realizat din acest material.

Creșterea utilizării materialelor reciclate

Pe lângă materialele bio-based, Honda continuă extinderea aplicațiilor pentru materiale reciclate. În sectorul auto, barele de protecție reciclate sunt folosite de ani buni în componente non-structurale, iar adaptarea materialului pentru motociclete a devenit posibilă prin optimizări de design. Astfel, cutia de depozitare a modelelor NC750X (25YM) și X-ADV a fost produsă din materiale reciclate, iar Forza 750 utilizează același tip de material pentru baza șeii.

Honda a introdus și polipropilenă reciclată pre-consum — provenită din resturi industriale generate în procesul de producție a componentelor auto și electrocasnice. Materialul este mărunțit, reprocesat și transformat în granule reutilizabile, având aceleași proprietăți fizice ca materialul virgin. Modelele X-ADV și Forza 750 includ peste 15 componente realizate din PP reciclată, iar CB1000F (26YM) folosește acest material pentru aripa spate și panoul inferior al șeii.

Resurse reutilizate într-un sistem circular

Inițiativele Honda se aliniază celor cinci principii ale circulației resurselor: inovația de business, reciclarea avansată, trasabilitatea datelor, designul circular și lanțul de valoare circular. Obiectivul este trecerea de la modelul liniar „producere–utilizare–eliminare” la unul care maximizează reutilizarea materialelor pe întregul ciclu de viață al produsului.

În prezent, aproximativ 90% dintre materiile prime folosite în vehicule provin din resurse nou extrase. Prin adoptarea unor materiale regenerabile și reciclate, precum DURABIO sau PP pre-consum, Honda urmărește reducerea emisiilor, conservarea resurselor și diminuarea riscului viitor de penurie.

Prin extinderea utilizării materialelor alternative în gama de motociclete, Honda integrează obiectivele de sustenabilitate în dezvoltarea produselor sale, menținând direcția de a oferi libertate de mobilitate alături de un impact redus asupra mediului.