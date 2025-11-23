Honda CB750 Hornet primește patru culori noi și tehnologia E-Clutch pentru 2026

Honda extinde actualizările aduse gamei sale pentru 2026, iar modelul CB750 Hornet se aliniază trendului printr-un pachet consistent de noutăți. Nakedul de clasă medie primește nu doar patru scheme de culori complet noi, ci și tehnologia E-Clutch, introdusă treptat de producătorul japonez pe o serie tot mai mare de modele.

Urmărește cele mai noi producții video TechRider.ro - articolul continuă mai jos -

Tehnologia E-Clutch a fost una dintre temele centrale ale prezentării Honda la EICMA. Alături de CB750 Hornet, sistemul a fost confirmat și pentru CB500 Hornet, XL750 Transalp, CB500R și NX500. Conform companiei, E-Clutch oferă „un nivel superior de plăcere în conducere”, permițând schimbări ale treptelor de viteză mai rapide și mai fluide decât un quickshifter, atât la urcare, cât și la coborâre. Modelul CB750 Hornet va fi disponibil atât cu, cât și fără acest sistem, în funcție de preferințele clienților.

Pe partea vizuală, Honda introduce patru combinații cromatice noi pentru anul-model 2026:

Graphite Black & Matt Ballistic Black Metallic , cu cadru roșu;

, cu cadru roșu; Wolf Silver Metallic & Iridium Gray Metallic ;

; Goldfinch Yellow & Wolf Silver Metallic ;

; Matt Jeans Blue Metallic & Matt Ballistic Black Metallic.

Motorizarea rămâne neschimbată. CB750 Hornet continuă să fie echipat cu motorul paralel-twin de 755 cmc, care dezvoltă 90,5 CP la 9.500 rpm și un cuplu de 75 Nm la 7.250 rpm.

Partea ciclului păstrează configurația consacrată, cu suspensii Showa on-board: furci USD Separate Function Big Piston de 41 mm în față și amortizor spate cu sistem Pro-Link. Sistemul de frânare include două discuri frontale de 296 mm cu etriere radiale Nissin cu patru pistoane, în timp ce spatele este echipat cu un disc de 240 mm și etrier cu un singur piston.

Prin aceste actualizări, Honda urmărește să consolideze atractivitatea modelului CB750 Hornet în segmentul nakedelor de cilindree medie, combinând elemente tehnice moderne cu o ofertă vizuală extinsă pentru 2026.