Phelon & Moore revine pe piață după decenii de absență, cu un nou model retro inspirat din istoria britanică

Brandul britanic de motociclete Phelon & Moore, inactiv timp de mai multe decenii, se pregătește să revină oficial în producție cu un model modern-clasic denumit Brighton-6 Roadster. Relansarea vine într-un context favorabil motocicletelor cu design retro, un segment care a cunoscut o creștere consistentă în ultimii ani datorită succesului unor producători precum Royal Enfield, Honda sau Triumph.

O marcă istorică reactivată după mai bine de jumătate de secol

Phelon & Moore a fost fondată în 1904 în Cleckheaton, Yorkshire, numele companiei provenind de la Joah Carver Phelon și Richard Moore – cei care au înregistrat un brevet considerat esențial în evoluția motocicletei moderne. Cei doi au dezvoltat unul dintre primele șasiuri autentice pentru motociclete, cu motorul integrat ca element structural al cadrului, o soluție inovatoare la începutul secolului XX.

Modelele cele mai cunoscute ale companiei au fost cele din gama Panther, motociclete robuste echipate cu motoare monocilindrice de până la 600 cmc, apreciate pentru fiabilitate. Acestea au fost utilizate inclusiv în ambele războaie mondiale, ca vehicule de legătură și pentru tractarea atașelor în cadrul armatei britanice.

Producția a încetat în anii 1960, pe fondul expansiunii rapide a motocicletelor japoneze. Marca a rămas inactivă până în 2022, când un consorțiu de investitori europeni și americani a decis relansarea ei. În prezent, proiectarea și dezvoltarea sunt realizate în Italia, iar producția are loc în China, sub supraveghere europeană – un model organizatoric similar cu cel adoptat de alte mărci readuse pe piață, precum Benelli sau Moto Morini.

Brighton-6 Roadster: modelul care deschide noul capitol

Primul model al noii ere Phelon & Moore, Brighton-6 Roadster, adoptă o estetică retro și un motor modern de 550 cmc, cu doi cilindri paraleli și răcire cu lichid. Propulsorul furnizează 60 CP la 8.500 rpm și un cuplu de 55,5 Nm la 6.500 rpm. Raporturile de transmisie sunt scurte, specifice unei motociclete de tip roadster, iar accelerația 0–100 km/h este declarată la 4,1 secunde. Viteza maximă ajunge la 181 km/h.

Modelul are o masă de 249 kg cu rezervorul plin, iar suspensia este asigurată de o furcă inversată pe față și un amortizor reglabil pe spate, fiecare cu o cursă de 170 mm. Sistemul de frânare include discuri de 320 mm cu etriere radiale cu patru pistoane în față și un disc de 260 mm în spate, plus ABS Bosch 9.1.

Rezervorul de 20 de litri este disponibil în două culori – negru obsidian sau roșu închis – cu linii diagonale decorative. Echiparea standard include far LED rotund, ecran TFT de 7 inch cu conectivitate smartphone, parbriz ajustabil, protecții pentru mâini, control al tracțiunii și monitorizare a presiunii în anvelope.

Variante și disponibilitate

Pe lângă versiunea Roadster, compania propune și o variantă Scrambler, diferențiată prin anvelope cu profil mixt (70% strada / 30% off-road) montate pe roți cu spițe și printr-o înălțime crescută a șeii la 820 mm. Roțile rămân de 17 inch, iar motorizarea este identică.

Lansarea comercială este programată pentru mijlocul anului 2026. Producătorul anticipează o introducere inițială pe piața europeană, fără a exclude o eventuală extindere în Statele Unite, unde motocicletele moderne cu aspect clasic se bucură de popularitate. Prețul modelului nu a fost încă anunțat.

Relansarea Phelon & Moore marchează întoarcerea pe piață a unei mărci britanice istorice, la peste jumătate de secol de la încetarea producției.