Caberg introduce „SOS Medical ID”, un sistem integrat în cască care stochează date medicale esențiale pentru situații de urgență

Producătorul italian de căști Caberg a lansat un nou sistem inovator destinat creșterii siguranței motocicliștilor, prin stocarea rapidă și securizată a informațiilor medicale vitale direct în cască. Tehnologia, denumită „SOS Medical ID”, este deja disponibilă pe patru modele din gama companiei, cu posibilitatea extinderii și către alte produse în viitor.

Urmărește cele mai noi producții video TechRider.ro - articolul continuă mai jos -

Dezvoltată la sediul Caberg din Bergamo, în apropiere de Milano, soluția se bazează pe un microcip complet integrat în structura căștii. Sistemul permite salvarea datelor personale ale utilizatorului, a informațiilor medicale esențiale și a contactelor de urgență, astfel încât acestea să poată fi accesate rapid în cazul unui incident.

Potrivit declarațiilor oficiale ale companiei, „SOS Medical ID” utilizează tehnologia NFC (Near Field Communication), ceea ce face posibilă citirea informațiilor cu ajutorul majorității smartphone-urilor moderne. Toate dispozitivele Apple lansate începând cu iPhone 6 sunt compatibile cu această tehnologie, la fel ca numeroase telefoane Android.

„Este suficient ca un smartphone compatibil cu NFC să fie apropiat de zona dedicată a căștii, fără a fi necesare aplicații, etichete sau coduri suplimentare, pentru a accesa instantaneu informații vitale precum alergii, afecțiuni medicale, grupa de sânge, contacte de urgență și, dacă este disponibilă, locația motociclistului”, se arată într-un comunicat transmis de Caberg.

În prezent, sistemul „SOS Medical ID” este disponibil pe patru modele din portofoliul producătorului. Printre acestea se numără Drift Evo II, o cască integrală sport-touring, comercializată la prețuri cuprinse între 359,99 și 479,99 euro, precum și GP01, un model de competiție realizat din fibră de carbon, al cărui preț de pornire este de 499,99 euro.