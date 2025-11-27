Costumul și casca purtate de Valentino Rossi, scoase la licitație în sprijinul UNICEF

Costumul special de competiție purtat de Valentino Rossi la aniversarea de 46 de ani și casca AGV Pista GP-RR realizată în aceeași temă au fost oficial puse în vânzare în cadrul unei licitații dedicate, organizată în beneficiul UNICEF Italia.

UNICEF a confirmat la începutul anului că va scoate la licitație echipamentul utilizat de multiplul campion mondial, iar procedura este acum în desfășurare pe platforma eBay, urmând să se încheie pe 29 noiembrie. Piesele au fost donate de Dainese și de Rossi, fiind considerate obiecte cu valoare simbolică ridicată pentru fanii pilotului italian.

Elementul central al lotului este costumul Dainese Demone GP D-air 3x, realizat din piele de cangur și identic cu echipamentul purtat de numeroși piloți din Campionatul Mondial. Acesta a fost folosit de Rossi la Mugello, într-o sesiune pe circuit la ghidonul unui Yamaha R1. Setul este completat de o cască AGV Pista GP-RR, într-o schemă de culoare negru-auriu creată pentru a marca împlinirea vârstei de 46 de ani.

Piesele fac parte din seria limitată Soleluna VR46 Anniversario, ediție realizată special de Dainese și AGV, în care exemplarul cu numărul #1/46 i-a fost oferit lui Valentino Rossi. Conform anunțului oficial, pachetul este livrat într-o cutie de prezentare realizată din aluminiu și plexiglas, însoțită de o plăcuță comemorativă numerotată și de un certificat de autenticitate. Licitația precizează că echipamentul prezintă „uzură normală” și trebuie considerat drept obiect de expoziție.

Interesul colecționarilor este ridicat: licitația a depășit deja suma de 36.250 de euro, iar organizatorii se așteaptă la noi majorări pe măsură ce termenul-limită se apropie.

Întregul venit obținut va fi direcționat către programul Road Safety for Children, derulat de UNICEF, care urmărește îmbunătățirea siguranței rutiere pentru copii, inclusiv prin limitarea vitezei în zonele școlare.