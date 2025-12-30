CFMoto extinde gama 800MT cu versiunea ES, echipată cu suspensie semi-activă KYB

CFMoto a anunțat extinderea gamei sale adventure touring 800MT prin introducerea unui nou model, 800MT-ES, care aduce în premieră pentru această familie o suspensie electronică semi-activă. Noul model reprezintă o evoluție a versiunii 800MT Touring și este dezvoltat pentru a oferi un nivel mai ridicat de adaptabilitate și control în utilizare mixtă, pe asfalt și drumuri degradate.

Potrivit producătorului, 800MT-ES este echipat cu o suspensie complet reglabilă electronic, dezvoltată în colaborare cu specialistul japonez KYB. Sistemul este conceput să reacționeze în timp real la denivelările carosabilului, la încărcarea motocicletei și la stilul de pilotaj. Pachetul tehnologic este completat de sistemul de control al stabilității Bosch, o unitate inerțială cu șase axe (IMU) și patru moduri de rulare.

La capitolul suspensii, CFMoto declară o cursă de 160 mm pentru furca față și 150 mm pentru amortizorul spate. Motocicleta este propulsată de un motor bicilindru paralel de 799 cmc, răcit cu lichid și compatibil cu standardul Euro5+, care dezvoltă, conform datelor oficiale, 89,8 CP la 9.250 rpm și un cuplu maxim de 67 Nm la 8.000 rpm.

Sistemul de frânare este asigurat de două discuri față de 320 mm, mușcate de etriere radiale J.Juan cu patru pistoane, asistate de ABS Bosch cu funcție cornering. Modelul beneficiază, de asemenea, de control al tracțiunii.

La bord, 800MT-ES este echipat cu un ecran TFT color de 8 inchi, iar pachetul de iluminare este complet LED, incluzând lumini de zi. Rezervorul de combustibil are o capacitate de 19 litri, iar greutatea totală la plin este de 231 kg. Noul model va fi disponibil în două scheme de culoare: Neptune Blue și Nebula White.

Întreaga familie 800MT utilizează versiunea proprie CFMoto a motorului bicilindru paralel de 799 cmc, aceeași arhitectură fiind folosită și pentru KTM 790 Adventure. În acest moment, prețurile și data de lansare pe piețe pentru noul CFMoto 800MT-ES nu au fost încă anunțate oficial.