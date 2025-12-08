Designerul responsabil pentru noile motociclete Norton, Gerry McGovern, concediat de Jaguar după criticile severe la adresa conceptului Type 00

Gerry McGovern, unul dintre cei mai cunoscuți designeri din industria auto și figura care a condus recent redesenarea mărcii Norton Motorcycles, a fost concediat de Jaguar și escortat în afara sediului companiei, potrivit informațiilor publicate de Motor1. Decizia vine la scurt timp după ce conceptul Jaguar Type 00 a fost primit cu reacții negative puternice, atât din partea publicului, cât și a presei de specialitate.

Urmărește cele mai noi producții video TechRider.ro - articolul continuă mai jos -

Jaguar nu a emis deocamdată un punct de vedere oficial privind motivele concedierii. Totuși, momentul coincide cu schimbări majore în structura conducerii Jaguar Land Rover, după retragerea fostului CEO Adrian Mardell și numirea succesorului său, PB Balaji. Plecarea lui McGovern pare să fie parte a unei strategii de repoziționare și de îndepărtare de criticile generate de procesul recent de rebranding al mărcii Jaguar.

Gerry McGovern a fost timp de peste două decenii una dintre figurile centrale ale designului în cadrul JLR. De-a lungul carierei sale, a contribuit la dezvoltarea unor modele care au redefinit identitatea Range Rover: Evoque, Velar, Defender și generația modernă Range Rover. Sub coordonarea sa, Range Rover a trecut prin una dintre cele mai apreciate transformări estetice din industria auto contemporană.

Tot McGovern a fost și arhitectul rebrandingului Norton Motorcycles. Prezent la lansarea noii identități vizuale, acesta descria direcția Norton drept o „Resurgence”, un pas ferm spre viitor, cu ambiția de a poziționa marca într-o zonă aspiratională, similară cu statutul Range Rover în industria auto. Noua gamă Norton, incluzând modele precum Manx R și Atlas, a generat reacții mixte: o parte a publicului consideră că noua direcție este inspirată, alții o văd lipsită de impact sau prea apropiată de estetica specifică vehiculelor electrice.

În timp ce Norton continuă să implementeze propriile planuri de relansare, rămâne de văzut cum va influența plecarea lui McGovern evoluția ambelor mărci și modul în care Jaguar va aborda viitoarele proiecte de design sub noua conducere.