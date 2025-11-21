Diogo Moreira câștigă Triumph Triple Trophy 2025, după un sezon marcat de performanțe remarcabile

Diogo Moreira, noul campion mondial Moto2 pentru 2025, a fost desemnat câștigătorul Triumph Triple Trophy, trofeu acordat pe baza voturilor fanilor pentru cele mai notabile evoluții ale sezonului. Brazilianul devine astfel al șaselea pilot care obține această distincție, într-un an în care competiția a atras peste 861.000 de voturi la nivel internațional.

Moreira, primul campion brazilian din istoria clasei Moto2, a acumulat cele mai multe puncte în urma voturilor exprimate pe parcursul sezonului. Acesta a fost nominalizat de opt ori și a obținut punctajul maxim în cinci weekenduri de cursă, încheind competiția cu 51 de puncte. În clasamentul final i-a devansat pe Manuel Gonzalez și Jake Dixon, intrând astfel în posesia premiului Triumph Triple Trophy: o motocicletă Triumph Street Triple 765 RS personalizată, derivată din motorul de 765 cmc utilizat în Moto2.

Triumph Triple Trophy a fost introdus în 2020 cu scopul de a evidenția performanțele speciale ale piloților din Moto2, nu doar victoriile, ci și determinarea și consistența lor. În fiecare weekend, trei sportivi sunt selectați pe baza evoluțiilor din cursă, iar fanii votează prin intermediul canalului de Instagram MotoGP. Sistemul de punctaj este inspirat de motorul de 765 cmc: 7 puncte pentru locul întâi, 6 pentru locul al doilea și 5 pentru al treilea.

Ediția din 2025 a introdus și o noutate – o tombolă gratuită prin care fanii au avut ocazia să câștige o versiune identică a motocicletei oferite câștigătorului trofeului. Motocicleta Triumph personalizată, construită la sediul global al companiei din Hinckley, Marea Britanie, i-a fost înmânată lui Moreira în finala sezonului de la Valencia. Pilotul, care urmează să debuteze anul viitor în MotoGP, a declarat: „Sunt foarte fericit să câștig această Triumph Triple Trophy Street Triple 765 RS. A fost cel mai bun sezon al meu și sunt foarte mândru. Le mulțumesc tuturor fanilor care m-au susținut. Îmi voi lua permisul și apoi voi face câteva ture ca să mă bucur de motocicletă, după care o voi păstra acasă.”

La rândul său, Steve Sargent, Chief Product Officer Triumph, a transmis: „Felicitări lui Diogo Moreira pentru această realizare. Nu doar că este primul campion mondial brazilian, dar a câștigat și votul publicului. A avut un sezon incredibil, în care l-a depășit pe Manuel Gonzalez la Portimão și a menținut avansul. Ne bucurăm să vedem cum va evolua anul viitor în MotoGP. Felicitări și câștigătorului motocicletei destinată fanilor, într-un an cu o participare excelentă la vot.”

Triumph a anunțat totodată lansarea unei serii noi pentru 2026: Street Triple RX Special Edition și Street Triple Moto2 Edition, aceasta din urmă limitată la 1.000 de unități. Modelele sunt disponibile la precomandă, Street Triple RX având un preț de pornire de 13.895 lire, cu livrări din ianuarie 2026, iar Moto2 Edition fiind programată pentru aprilie 2026, la prețul de 15.495 lire.