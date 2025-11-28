Ducati începe producția noii generații Monster la Borgo Panigale

Ducati a anunțat startul producției pentru noua generație Monster, a cincea versiune a modelului care, încă din 1992, a definit un segment întreg prin filosofia „Tot ce ai nevoie, nimic în plus”. Conceptul a format de-a lungul a peste trei decenii o comunitate globală, Monsteristi, unită în jurul identității simple și recognoscibile a naked-ului italian.

Design reinterpretat, cu elemente clasice Monster

Modelul 2026 este complet reproiectat și readuce în prim-plan liniile care au consacrat Monsterul original, adaptate însă într-o cheie modernă. Printre elementele distinctive se regăsesc:

farul încadrat de „umerii” rezervorului cu formă de spate de bizon,

șaua dintr-o singură bucată,

partea din spate scurtă și ușoară.

Producătorul evidențiază o combinație între tehnologie actuală, greutate redusă și un stil care rămâne fidel ADN-ului Monster.

Noul motor V2, performant și economic

Echipată cu un V-twin mai ușor și compact, motocicleta promite costuri de utilizare reduse și performanțe optimizate prin sistemul IVT (Intake Variable Timing). Acesta asigură:

funcționare lină la turații joase,

reacție puternică pe zona medie,

putere constantă la turații ridicate.

Potrivit Ducati, 80% din cuplul maxim este disponibil între 4.000 și 10.000 rpm. Intervalul de verificare a jocului supapelor este de 45.000 km, considerat un reper în categorie.

Structură nouă, cu motor portant și cadru monocoque

Noul Monster folosește motorul ca element structural, adoptând un cadru monocoque și un basculant dublu-braț inspirat de Panigale V4. Subcadrul posterior este realizat din tehnopolimer combinat cu elemente trellis.

Greutatea redusă a ansamblului tehnic permite o scădere totală de 4 kg, modelul având o masă la gol de 175 kg — cea mai mică dintre versiunile Monster cu patru supape. Suspensiile Showa sunt setate pentru confort în utilizarea zilnică și stabilitate în conducere sportivă.

Ergonomie optimizată pentru accesibilitate

Versiunea 2026 oferă o poziție mai comodă și mai ușor de accesat:

șa standard coborâtă la 815 mm (până la 775 mm cu kit de coborâre și șa joasă),

ghidon mai înalt și poziționat mai în față, pentru control și confort sporite.

Pachet electronic complet

Motocicleta integrează patru moduri de condus — Sport, Road, Urban și Wet — alături de un set avansat de sisteme electronice: Ducati Traction Control, Ducati Wheelie Control, Engine Brake Control și ABS Cornering.

Comenzile de pe ghidon facilitează navigarea în meniuri, iar afișajul TFT de 5 inci este compatibil cu Ducati Multimedia System și navigație turn-by-turn. Acesta dispune de moduri de afișare zi/noapte și două layout-uri dedicate: Road și Road Pro.

Program extins de personalizare

Ducati Performance pune la dispoziție accesorii dedicate pentru personalizare, de la componente din carbon sau aluminiu prelucrat, până la șa sport cu tapițerie Alcantara. Pentru pasionații de performanță sunt disponibile și eșapamente omologate cu carcase din titan și capete din carbon, dezvoltate împreună cu Termignoni.

Disponibilitate și versiuni

Noul Monster va ajunge în reprezentanțele Ducati începând cu februarie 2026, urmând ca lansarea internațională să fie realizată etapizat.

Motocicleta va fi disponibilă în două versiuni de echipare — Monster și Monster+ și în două culori: Ducati Red și Iceberg White. Ambele opțiuni vor putea fi comandate și în variantă de 35 kW pentru posesorii de permis A2.