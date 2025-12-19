Motocicletele electrice intră în premieră la Red Bull Erzbergrodeo: Stark primește undă verde pentru ediția 2026

Red Bull Erzbergrodeo, una dintre cele mai dure și mai prestigioase competiții de hard enduro din lume, va permite pentru prima dată participarea motocicletelor electrice în ediția din 2026. Decizia marchează un moment istoric pentru competiție și deschide oficial porțile pentru modelele Stark VARG, care vor putea concura alături de motocicletele cu motoare cu ardere internă, în aceleași condiții sportive și tehnice.

Urmărește cele mai noi producții video TechRider.ro - articolul continuă mai jos -

Organizatorii au confirmat că motocicletele electrice vor fi acceptate în cadrul Open Class în timpul Prologue Qualification, etapa care stabilește accesul în cursa principală de duminică. Riderii Stark vor avea astfel posibilitatea de a se califica pentru Main Race, dar și de a participa la evenimentele emblematice ale competiției, precum Rocket Ride.

Integrarea motocicletelor electrice nu este una simbolică, ci completă. Participarea acestora va fi inclusă în structura oficială a evenimentului, de la procesul de înscriere până la comunicările organizatorice. Pentru a susține această premieră, Red Bull Erzbergrodeo va pune la dispoziție infrastructură dedicată de încărcare, inclusiv o stație de încărcare fără emisii în Erzbergrodeo Arena, un punct suplimentar alimentat electric pe munte și un punct aprobat pentru schimbul de baterii direct pe traseu.

În mod specific pentru participanții electrici, regulamentul va permite asistența echipelor tehnice în timpul operațiunilor de schimbare a bateriilor, în zona de service desemnată, o măsură adaptată particularităților acestui tip de propulsie.

Karl Katoch, fondator și CEO al Red Bull Erzbergrodeo, a subliniat importanța acestei decizii și nivelul de competitivitate atins de motocicletele electrice. El a evidențiat capacitatea modelului Stark VARG de a lupta pentru poziții de top în competițiile moderne și a confirmat că acesta se află inclusiv în propria sa colecție de motociclete, cu Erzberg ca obiectiv clar.

Pentru prima participare oficială a mărcii la celebra competiție desfășurată în Austria, Stark Future îi va alinia la start pe Eddie Karlsson și Toby Martyn, pregătind astfel primul atac electric asupra traseului cunoscut sub numele de „Iron Giant”.

Decizia organizatorilor Red Bull Erzbergrodeo reflectă evoluția rapidă a tehnologiei electrice în off-road și recunoașterea performanțelor demonstrate de aceste platforme la cel mai înalt nivel al competițiilor extreme.