VIDEO Duel spectaculos la Red Bull Ring: cea mai rapidă dronă FPV din lume s-a întrecut cu o motocicletă MotoGP

Cea mai rapidă dronă FPV construită până în prezent, denumită Drone 1, a fost pusă față în față cu motocicleta de competiție KTM RC16 pe circuitul Red Bull Ring din Austria. Demonstrația a fost organizată de Red Bull și a avut ca protagonist pe Jonas Folger, fost pilot MotoGP și actual pilot de teste al constructorului KTM.

Red Bull a investit în dezvoltarea dronelor de filmare și competiție, Drone 1 fiind prezentată drept cea mai rapidă din lume. Dispozitivul a mai fost testat anterior în dueluri spectaculoase, inclusiv împotriva campionului mondial de Formula 1 Max Verstappen, la Silverstone, însă aceasta a fost prima confruntare directă cu o motocicletă de MotoGP.

Performanțele Dronei 1

Potrivit datelor oficiale, drona atinge o viteză maximă de 350 km/h și accelerează de la 96 km/h la 299 km/h în doar două secunde. Autonomia de zbor la viteze de competiție este limitată la trei minute.

Confruntarea cu KTM RC16

Motocicleta KTM RC16, cu o putere de peste 250 cai, este una dintre cele mai rapide din Campionatul Mondial MotoGP. Pe circuitul Red Bull Ring, viteza maximă înregistrată oficial a fost de 322 km/h, performanță reușită în 2024 de Lorenzo Savadori. În 2023, Brad Binder a stabilit un record absolut de 366 km/h la Mugello, pe aceeași motocicletă.

Imaginile publicate arată că, pe Red Bull Ring, drona a reușit să țină pasul cu motocicleta de competiție pilotată de Jonas Folger, ceea ce confirmă specificațiile anunțate de Red Bull.

Red Bull Ring este considerat unul dintre cele mai spectaculoase circuite din calendarul MotoGP, fiind și gazda Marelui Premiu al Austriei. Alegerea locației a pus în valoare atât tehnologia dronelor dezvoltate de Red Bull, cât și performanțele motocicletelor KTM, produse în Austria.

Evenimentul face parte dintr-o serie de inițiative prin care Red Bull promovează tehnologia dronelor FPV (first person view), tot mai utilizate în transmisiuni sportive și producții media, datorită vitezei și manevrabilității superioare.