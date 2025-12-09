Elon Musk reafirmă că Tesla nu va produce niciodată motociclete electrice, invocând motive de siguranță

Elon Musk a reiterat public decizia ca Tesla să nu intre în segmentul motocicletelor electrice, afirmând că problema nu ține de capacitatea tehnologică a companiei, ci de riscurile inerente ale vehiculelor pe două roți. Declarația a fost făcută pe platforma X, după ce un utilizator a distribuit un clip generat de inteligență artificială ce prezenta un concept fictiv de motocicletă Tesla.

„Nu se va întâmpla niciodată, pentru că nu putem face motocicletele sigure”, a comentat Musk, respingând din nou ideea unei astfel de dezvoltări. CEO-ul Tesla a repetat motivul invocat și în trecut: un accident pe care l-a suferit în tinerețe, când a fost aproape lovit de un camion în timp ce conducea o motocicletă.

Never happening, as we can’t make motorcycles safe.



For @CommunityNotes, my near death experience was on a road bike.



Dirt bikes are safe if you ride carefully, as you can’t be smashed by a truck. — Elon Musk (@elonmusk) December 1, 2025

Musk a făcut totuși o distincție între utilizarea pe șosea și cea în off-road: „Motocrossul este sigur dacă mergi cu grijă, pentru că nu poate să te lovească un camion”, a adăugat el, sugerând că riscurile majore pe care le percepe sunt asociate în principal traficului rutier.

Critici privind interacțiunea Tesla–motocicliști

Tesla se confruntă de mai mult timp cu critici legate de siguranța motocicliștilor în raport cu sistemele Autopilot și Full Self-Driving. Mai multe accidente soldate cu victime au implicat vehicule Tesla aflate în asistență avansată la condus. Potrivit unor specialiști, sistemul de camere ar putea interpreta greșit luminile spate înguste ale motocicletelor ca pe un autoturism aflat la distanță, fenomen care ar explica unele coliziuni din spate.

Piața moto electrice continuă să se extindă fără Tesla

Deși Tesla nu intenționează să intre în acest sector, industria motocicletelor electrice se dezvoltă accelerat. Producători consacrați precum Honda, BMW și Kawasaki au lansat primele modele de serie, în timp ce Zero Motorcycles și LiveWire își consolidează pozițiile prin performanțe tot mai ridicate și rețele de dealeri în expansiune.

În paralel, branduri mai mici, precum Ryvid, răspund cererii pentru modele de navetă accesibile, iar giganți asiatici, între care Yadea și NIU, accelerează adoptarea globală prin game extinse de scutere electrice.

Chiar și fără implicarea Tesla, segmentul moto electric înregistrează o creștere constantă, cu tehnologii tot mai avansate și un public aflat în continuă diversificare.