HJC lansează designul Kepina pentru casca RPHA 12

Producătorul sud-coreean HJC a prezentat un nou design pentru gama sa premium RPHA 12, modelul Kepina, care continuă direcția stilistică îndrăzneață adoptată de companie în 2025. Noul model se alătură unei serii de lansări cu tematici puternice, precum versiunile Minions, Stich și Ant-Man, toate prezentate în ultimele luni.

Designul Kepina este descris de HJC drept „o piesă de declarație care exprimă personalitatea motociclistului și spiritul de aventură”. Elementul central al graficei îl reprezintă colții amplasați pe lateralele căștii și zona bărbiei, în timp ce partea superioară este marcată de două „ochi” galbeni, poziționați în fața logo-ului HJC.

Modelul utilizează structura premium a gamei RPHA 12, construită din materiale precum fibră naturală și un compozit carbon-aramid hibrid. Conform producătorului, aceste componente asigură o îmbunătățire a rezistenței la impact și o creștere a confortului general.

Interiorul căștii este realizat dintr-un material avansat antibacterian, cu proprietăți de absorbție a umezelii și uscare rapidă. Atât buretele coroanei, cât și cel al obrajilor sunt detașabile și lavabile. Viziera modelului este un Pinlock Ready HJ-42, cu protecție UV de 99% și tratament anti-zgâriere.

Casca este disponibilă în mărimi de la XS la 2XL, iar prețul anunțat pentru modelul Kepina este de 549,90 euro, echivalentul a aproximativ 485 £. Noul design se alătură unui portofoliu variat al seriei RPHA 12, care cuprinde și două modele replica Fabio Quartararo, un design inspirat de Red Bull Austin GP și alte ediții speciale, inclusiv una dedicată filmului Venom 3.

Lansarea Kepina confirmă strategia HJC de a oferi variante grafice expresive pentru gama sa premium, cu accent pe personalizare și identitate vizuală distinctă pentru motocicliști.